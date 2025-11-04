Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Барком-Кажани зазнали другої поразки в новому сезоні чемпіонату Польщі

Олександр Булава — 4 листопада 2025, 10:35
Барком-Кажани зазнали другої поразки в новому сезоні чемпіонату Польщі
Барком-Кажани

Українська волейбольна команда Барком-Кажани зазнала другої поразки в сезоні у чемпіонаті Польщі.

У 3 турі чемпіонату український колектив програв матч Ольштину. Зустріч завершилась з рахунком 1:3 (25:21, 19:25, 25:27, 23:25). Це друга поразка команди в цьому сезоні за три матчі.

Найрезультативнішим у складі львів’ян і загалом у матчі став австралійський догравальник Лоренцо Поуп, який набрав 22 очки. Також 18 очок Іллі Ковальова, 16 здобув Василь Тупчій.

Чемпіонат Польщі – ПлюсЛіга
3 тур, 3 листопада

Барком-Кажани (Львів) – Ольштин 1:3 (25:21, 19:25, 25:27, 23:25)

Наступний матч Кажани зіграють 11 листопада, суперником стане Проєкт Варшава.

Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні. Наступну гру Кажани проведуть у середу, 28 жовтня, проти Ченстохови.

Раніше ми писали, що український волейбольний клуб Решетилівка підсилився трьома легіонерами з Куби.

Барком-Кажани

Барком-Кажани

Барком-Кажани здобули першу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі
Барком-Кажани програли на тай-брейку у стартовому матчі чемпіонату Польщі
Віцепрезидент Барком-Кажанів: Навіть 10 місце буде для нас хорошим результатом
Вчетверте за чотири роки: Барком-Кажани знову змінив місце проведення матчів ПлюсЛіги
Норвезький гравець залишив Барком-Кажани

Останні новини