Балта з перемоги стартувала у Кубку виклику

Балта здобула перемогу над австрійським клубом Айзенерц у першому матчі 1/32 фіналу жіночого Кубку виклику.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала догравальниця Балти Ірина Ногіна, яка набрала 14 очок. По вісім очок у доробку в Ксенії Ратій та Кіми Жаркової.

Кубок виклику

1/32 фіналу, 5 листопада

Айзенерц/Трофаях (Австрія) – Балта (Україна) – 0:3 (19:25, 21:25, 19:25)

Балта: Ногіна (набрала 14 очок), Кириченко (4 очки), Жаркова (8 очок), Шумейко (6 очок), Ратій (8 очок), Волченко (0 очок), Кутнякова (л). На заміну виходили: Макарова (0 очок), Голод (1 очко), Федчук (7 очок), Кучер (1 очко).

Матч-відповідь між командами відбудеться завтра, 6 листопада. Переможець в 1/16 фіналу зустрінеться з хорватським Запрешичем.

Нагадаємо, напередодні Балта поступилась Буковині у чемпіонаті України.