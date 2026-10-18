Військовий ВПС США загинув під час передматчевого шоу на стадіоні

Під час церемонії відкриття матчу ліги Американської конференції з американського футболу між студентською UTSA Roadrunners та командою Військово-морської академії Аннаполісу (Navy Midshipmen) загинув військовослужбовець Повітряних сил США внаслідок падіння з каната.

Про це повідомляє The Athletic. Деталі додає CBS.

Четверо військовослужбовців брали участь у показовому спуску на мотузках із конструкцій під дахом стадіону в межах передматчевих заходів щорічного матчу UTSA на честь військових і ветеранів США.

Утім, під час цієї демонстрації на арені "Аламодом" у Сан-Антоніо один із військовослужбовців зірвався із каната та впав на газон. Чоловіка забрали до лікарні, а матч після невеличкої затримки дограли з рахунком 38:34 на користь UTSA.

Медики не змогли врятувати життя пораненого військовослужбовця. Ім'я загиблого чоловіка не розголошується. Інцидент досі розслідується.

Президент університету UTSA Тейлор Ейгмі висловив свої співчуття з приводу цієї трагедії.

Також у клубі зазначили, що загиблий належав до підрозділу, який готує тактичних авіадиспетчерів для ВПС, і в методиці їхнього навчання присутні спуски на мотузці з висот.

Нагадаємо, що напередодні в Аргентині помер колишній чемпіон світу в середній вазі за версією WBA Хорхе Кастро.