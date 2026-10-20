Від хвороби померла 17-річна баскетболістка збірної Італії

Від хвороби у віці 17 років померла баскетболістка збірної Італії Анна Меллано.

Про це повідомляє Федерація баскетболу Італії. Деталі додає La Gazzetta Dello Sport.

"У віці 17 років пішла з життя Анна Меллано. Її забрала несправедлива хвороба, з якою вона боролася з тією ж рішучістю, яку завжди демонструвала на паркеті", – йдеться в офіційній заяві.

Назва захворювання, через яке італійка втратила життя, не розголошується.

Італійка 2009 року народження за час своєї кар'єри грала у клубі Баскет Венарія. У липні 2024 року Меллано була однією із ключових гравчинь національної команди Італії U-15 на турнірі Дружби, який відбувся у Варезе.

Окрім того, отримала виклик від наставника збірної Італії U-16 Джованні Луккезі. Утім, юна дівчина вимушена була закінчити спортивний шлях внаслідок захворювання.

Нагадаємо, що напередодні колишня італійська волейболістка Стефанія Корна пішла з життя у 35 років.