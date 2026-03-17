Велоспорт

Погачара спонсорує компанія, яку пов’язують із Кім Чен Ином

Олег Дідух — 17 березня 2026, 14:38
Найкращий велогонщик світу Тадей Погачар опинився у центрі скандалу через співпрацю з криптобіржею KuCoin.

Про це повідомляє CyclingUpToDate.

KuCoin є особистим спонсором Погачара, співпраця приносить словенському велогонщику 2 мільйони євро на рік. При цьому у KuCoin сумнівна репутація: її часто пов'язують із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Північна Корея часто використовує цю криптобіржу для фінансування державних програм.

У відповідь на критику Погачара його агент Алекс Каррера заявив, що всі отримані від KuCoin кошти Тадей направляє на розвиток словенського велоспорту та підтримку своєї молодіжної команди Pogi Team Gusto Ljubljana.

Нагадаємо, 7 березня Погачар вчетверте виграв престижну італійську одноденку Страде Б'янке, ставши рекордсменом за кількістю перемог на ній.

