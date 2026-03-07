Погачар здобув рекордну перемогу на Страде Б’янке

Зірковий словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної італійської одноденки Страде Б'янке. Чинний чемпіон світу виграв цю гонку втретє поспіль та сумарно четвертий раз за кар'єру.

Strade Bianche

Він став найуспішнішим гонщиком у історії Страде Б'янке. До цього він ділив рекорд за кількістю перемог із легендарним швейцарцем Фабіаном Канчелларою.

Результативною виявилася атака Погачара за 80 км до фінішу на секторі гравію Монте Санте Маріє. Другим із відставанням у хвилину фінішував 19-річний француз Поль Сейксас із Decathlon CMA CGM. Топ-3 замкнув партнер Погачара по UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в неділю, 8 березня, стартує престижна французька багатоденка Париж – Ніцца-2026.