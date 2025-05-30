Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Зірку велоспорту пограбували під час Джиро д’Італія

Олег Дідух — 30 травня 2025, 11:05
Зірку велоспорту пограбували під час Джиро д’Італія
Прімож Рогліч
x.com/giroditalia

Сім’я зіркового словенського велогонщика команди Red Bull Bora Пріможа Рогліча стала жертвою пограбування під час Джиро д’Італія-2025.

Про це повідомляє Siol.

Інцидент трапився 20 травня під час 10 етапу гонки – розділки з Лукки до Пізи. Сім’я Рогліча підтримувала гонщика, подорожуючи дорогами Італії на кемпері.

Поки дружина та син гонщика вболівали за Рогліча біля траси, кемпер пограбували. У фургоні розбили вікно та вкрали ноутбук і мобільний телефон дружини словенця, Лори Клінц. Наразі пошук злочинців і втрачених речей триває.

Раніше повідомлялося про те, що того ж дня неподалік Лукки пограбували швейцарських біатлоністів, які відправилися наживо подивитися 10 етап Джиро.

Нагадаємо, Рогліч зійшов із Джиро на 16 етапі гонки.

Джиро д'Італія Примож Рогліч

Примож Рогліч

Джиро-2025. Перша перемога італійців, крах фаворитів
Головний передстартовий фаворит Джиро-2025 зійшов із гонки
Криза Рогліча, Дель Торо збільшує свою перевагу. Підсумки другого тижня Джиро д’Італія-2025
Джиро д’Італія. Верона переміг із відриву, криза Рогліча
Джиро д’Італія. Хооле сенсаційно виграв розділку, Дель Торо зберіг лідерство

Останні новини