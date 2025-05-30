Зірку велоспорту пограбували під час Джиро д’Італія

Сім’я зіркового словенського велогонщика команди Red Bull Bora Пріможа Рогліча стала жертвою пограбування під час Джиро д’Італія-2025.

Про це повідомляє Siol.

Інцидент трапився 20 травня під час 10 етапу гонки – розділки з Лукки до Пізи. Сім’я Рогліча підтримувала гонщика, подорожуючи дорогами Італії на кемпері.

Поки дружина та син гонщика вболівали за Рогліча біля траси, кемпер пограбували. У фургоні розбили вікно та вкрали ноутбук і мобільний телефон дружини словенця, Лори Клінц. Наразі пошук злочинців і втрачених речей триває.

Раніше повідомлялося про те, що того ж дня неподалік Лукки пограбували швейцарських біатлоністів, які відправилися наживо подивитися 10 етап Джиро.

Нагадаємо, Рогліч зійшов із Джиро на 16 етапі гонки.