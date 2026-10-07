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Рогліч завоював "золото" домашнього чемпіонату Європи

Олег Дідух — 7 жовтня 2026, 18:56
Рогліч завоював золото домашнього чемпіонату Європи
Прімож Рогліч
Getty Images

Знаменитий словенський велогонщик Прімож Рогліч став чемпіоном Європи 2026 року в гонці з роздільним стартом серед дорослих чоловіків. Саме він найшвидше подолав 22-кілометрову домашню дистанцію зі стартом і фінішем у Сенчурі.

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У підсумку Рогліч на 7 секунди випередив француза Бруно Армірая. Топ-3 з відставанням у 28 секунд замкнув ще один представник Франції, Максім Декомбль.

Єдиний представник України в цій гонці, Георгій Антоненко, показав 32-й результат із 42 учасників, програвши Роглічу 3 хвилини та 28 секунд.

Підсумкові результати:

Раніше в жіночій розділці Юлія Бірюкова посіла 12 місце. Чоловіча елітна розділка була останнім комплектом нагород, який розігрувався на чемпіонаті Європи 2026 року.

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