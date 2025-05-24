Швейцарських біатлоністів пограбували під час збору в Італії

Троє біатлоністів збірної Швейцарії, Себастьян Штальдер, Ніклас Гартвег і Лена Геккі-Гросс, стали жертвами пограбування під час тренувального збору в Італії.

Про це повідомляє Blick.

Інцидент відбувся у вівторок, 20 травня. Біатлоністи проживали неподалік від міста Лукка, яке того дня приймало старт 10 етапу велогонки Джиро д’Італія. Швейцарці відправилися наживо спостерігати за гонкою.

При поверненні в помешкання на них очікував неприємний сюрприз: зламані двері, безлад у будинку та втрата особистих речей – грошей, ноутбуків та іншої техніки.

Також серед викрадених речей були патрони до гвинтівок. Проте наступного дня вони були знайдені в рюкзаку неподалік від будинку. Найімовірніше, злочинці злякалися, що через патрони поліція шукатиме їх значно активніше.

Інших втрачених речей біатлоністів правоохоронні органи поки що так і не знайшли. Тренувальний збір було достроково перервано.