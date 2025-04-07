Шахманн відкрив Тур Країни Басків перемогою в розділці

Німецький велогонщик команди Soudal Quick Step Максімільян Шахманн став переможцем першого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Країни Басків.

В рамках першого етапу гонщики подолали 17 км рівнинної гонки з роздільним стартом зі стартом і фінішем у Вікторії-Гастеїц.

Маршрут 1 етапу Туру Країни Басків-2025 procyclingstats.com

Шахманн пройшов дистанцію за 18 хвилин і 37 секунд. Для 31-річного німця це перша перемога на рівні Світового туру з березня 2021 року, коли він виграв загальний залік Париж – Ніцца.

Сьогодні гонщик Soudal Quick Step всього на 0,54 секунди випередив португальця Жоау Алмейду з UAE Emirates. Топ-3 замкнув ще один представник Німеччини, Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Результати першого етапу:

Завтра, 8 квітня, в рамках другого етапу гонщики подолають 198 км здебільшого рівнинної дистанції з Памплони до Лодоси.

Вчора, 6 квітня, Тадей Погачар виграв Тур Фландрії.