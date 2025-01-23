Зірковий спринтер підписав контракт з новою командою

Зірковий австралійський велогонщик Калеб Юен підписав контракт із командою Ineos Grenadiers.

Про це повідомляє пресслужба британської команди.

Угода розрахована на один рік – до кінця календарного 2025 року.

Нагадаємо, Юен розпочинав рік у складі австралійської Jayco AlUla, проте 9 січня його профіль раптово зник з офіційного сайту команди, а Калеба виключили зі складу на домашню багатоденку Тур Даун Андер.

Пізніше контракт спортсмена був достроково розірваний. Подейкують, що причиною такого рішення Jayco AlUla стали таємні переговори Юена з XSD Astana, які у підсумку не увінчалися успіхом.

Юен вважається одним із найуспішніших спринтерів свого покоління. Він здобув по 5 перемог на етапах Джиро д’Італія та Тур де Франс, а також 1 – на Вуельті.