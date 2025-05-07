Арбітражний суд підтвердив 4-річну дискваліфікацію зірки велоспорту за допінг

Відомий колумбійський велогонщик Мігель Анхель Лопес програв апеляцію щодо своєї чотирирічної дискваліфікації за допінг.

Про це повідомляє ESPN.

Лопеса визнали винним у тому, що у травні 2022 року під час Джиро д’Італія він зберігав і вживав заборонений препарат менотропін. В липні 2023 року колумбієць був дискваліфікований на 4 роки.

В травні 2024 року гонщик подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS), проте вона була відхилена. CAS підтвердив рішення Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) про чотирирічну дискваліфікацію спортсмена. Її термін спливе у липні 2027 року, коли Лопесу буде 33 роки.

Колумбієць 7 разів за кар’єру фінішував у топ-10 загальному заліку Гран турів, зокрема, в 2018 році став третім на Джиро д’Італія та Вуельті. Вигравав такі престижні тижневі багатоденки як Тур Швейцарії та Тур Каталонії.

Раніше 5-річну дискваліфікацію отримав бігун-марафонець Даніель Феррейра ду Насіменту.