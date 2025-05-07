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Арбітражний суд підтвердив 4-річну дискваліфікацію зірки велоспорту за допінг

Олег Дідух — 7 травня 2025, 17:53
Арбітражний суд підтвердив 4-річну дискваліфікацію зірки велоспорту за допінг
Мігель Анхель Лопес
Getty Images

Відомий колумбійський велогонщик Мігель Анхель Лопес програв апеляцію щодо своєї чотирирічної дискваліфікації за допінг.

Про це повідомляє ESPN.

Лопеса визнали винним у тому, що у травні 2022 року під час Джиро д’Італія він зберігав і вживав заборонений препарат менотропін. В липні 2023 року колумбієць був дискваліфікований на 4 роки.

В травні 2024 року гонщик подав апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS), проте вона була відхилена. CAS підтвердив рішення Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) про чотирирічну дискваліфікацію спортсмена. Її термін спливе у липні 2027 року, коли Лопесу буде 33 роки.

Колумбієць 7 разів за кар’єру фінішував у топ-10 загальному заліку Гран турів, зокрема, в 2018 році став третім на Джиро д’Італія та Вуельті. Вигравав такі престижні тижневі багатоденки як Тур Швейцарії та Тур Каталонії.

Раніше 5-річну дискваліфікацію отримав бігун-марафонець Даніель Феррейра ду Насіменту.

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