Відомого бігуна-марафонця дискваліфікували на 5 років за допінг
Відомий бразильський бігун-марафонець Даніель Феррейра ду Насіменту отримав дискваліфікацію за вживання допінгу.
Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.
15 липня 2024 року Насіменту був тимчасово відсторонений від змагань через те, що в його організмі знайшли сліди цілого ряду заборонених речовин – дростанолону, метанолону та нандролону. Позитивна допінг-проба датована 4 липня 2024 року.
Сьогодні 26-річний бразилець був визнаний винним і отримав дискваліфікації, в яку зарахується рік тимчасового відсторонення. Термін дії його дискваліфікації завершиться 15 липня 2029 року, всі результати спортсмена з 4 липня 2024 року анульовані.
Особистий рекорд Насіменту в марафоні – 2:04,51. Це найкращий результат у історії серед усіх спортсменів, народжених за межами Африки.