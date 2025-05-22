Джиро д’Італія. Олав Коой приніс другу перемогу Visma Lease a Bike

Нідерландський велогонщик команди Visma Lease a Bike Олав Коой став переможцем 12 етапу супербагатоденки Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 22 травня, гонщики продовжили рухатися в північному напрямку, подолавши 173 км з Модени до Віадани.

Маршрут 12 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Попри пагорби на першій половині дистанції, етап прогнозовано завершився масовим спринтом, у якому Коой випередив свого співвітчизника Каспера Ван Удена з Picnic PostNL і британця Бена Тернера з Ineos Grenadiers.

🔻 The final corner was key, and everybody knew it. A stunning leadout, for an even greater sprint.



🔻 L’ultima curva era cruciale, e tutti lo sapevano. Un leadout straordinario, per uno sprint ancora più straordinario .



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/rajA4xzCZ4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

Для Visma Lease a Bike це друга перемога на нинішній Джиро. Першу на 9 етапі здобув Воут Ван Арт. Рожеву майку лідера загального заліку зберіг мексиканець Ісаака Дель Торо із команди UAE Emirates.

Результати 12 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 21 травня, 11 етап виграв Річард Карапас. Завтра в рамках 13 етапу гонщики подолають 181 км горбистої дистанції з Ровіго до Віченци з фінішем у пагорб.