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Джиро д’Італія. Олав Коой приніс другу перемогу Visma Lease a Bike

Олег Дідух — 22 травня 2025, 19:10
Джиро д’Італія. Олав Коой приніс другу перемогу Visma Lease a Bike
Олав Коой
Getty Images

Нідерландський велогонщик команди Visma Lease a Bike Олав Коой став переможцем 12 етапу супербагатоденки Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 22 травня, гонщики продовжили рухатися в північному напрямку, подолавши 173 км з Модени до Віадани.

Маршрут 12 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 12 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Попри пагорби на першій половині дистанції, етап прогнозовано завершився масовим спринтом, у якому Коой випередив свого співвітчизника Каспера Ван Удена з Picnic PostNL і британця Бена Тернера з Ineos Grenadiers.

Для Visma Lease a Bike це друга перемога на нинішній Джиро. Першу на 9 етапі здобув Воут Ван Арт. Рожеву майку лідера загального заліку зберіг мексиканець Ісаака Дель Торо із команди UAE Emirates.

Результати 12 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 21 травня, 11 етап виграв Річард Карапас. Завтра в рамках 13 етапу гонщики подолають 181 км горбистої дистанції з Ровіго до Віченци з фінішем у пагорб.

Джиро д'Італія Олав Коой Ісаак Дель Торо

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