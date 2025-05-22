Джиро д’Італія. Олав Коой приніс другу перемогу Visma Lease a Bike
Нідерландський велогонщик команди Visma Lease a Bike Олав Коой став переможцем 12 етапу супербагатоденки Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 22 травня, гонщики продовжили рухатися в північному напрямку, подолавши 173 км з Модени до Віадани.
Попри пагорби на першій половині дистанції, етап прогнозовано завершився масовим спринтом, у якому Коой випередив свого співвітчизника Каспера Ван Удена з Picnic PostNL і британця Бена Тернера з Ineos Grenadiers.
Для Visma Lease a Bike це друга перемога на нинішній Джиро. Першу на 9 етапі здобув Воут Ван Арт. Рожеву майку лідера загального заліку зберіг мексиканець Ісаака Дель Торо із команди UAE Emirates.
Результати 12 етапу:
Загальний залік:
Вчора, 21 травня, 11 етап виграв Річард Карапас. Завтра в рамках 13 етапу гонщики подолають 181 км горбистої дистанції з Ровіго до Віченци з фінішем у пагорб.