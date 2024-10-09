Рогліч достроково завершив сезон і не виступить на Ломбардії

Зірковий словенський велогонщик Прімож Рогліч ухвалив рішення достроково завершити сезон 2024 року.

Про це повідомила прес-служба його команди, Red Bull Bora Hansgrohe:

"Довгий сезон завершується. Прімож та його команда персональних тренерів вирішила підвести риску під цим захоплюючим роком і негайно розпочати міжсезоння".

Таким чином, Рогліч пропустить останній Монумент сезону – знамениту одноденку Ломбардія, яка відбудеться у суботу, 12 жовтня.

У 2024 році 34-річний словенець виграв загальний залік Критеріума Дофіне у червні та Вуельти у вересні. Після перемоги на іспанському Гран турі гонщик Red Bull Bora Hansgrohe невдало виступив на чемпіонаті світу (12-те місце у розділці та 64-те у груповій гонці), а також не дістався до фінішу на двох італійських одноденках – Джиро дель Емілія та Коппа Берноккі, що відбулися 5 та 7 жовтня відповідно.