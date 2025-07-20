Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Ганна хоче виступити на Вуельті-2025

Олег Дідух — 20 липня 2025, 19:10
Ганна хоче виступити на Вуельті-2025
Філіппо Ганна
x.com/TirrenAdriatico

Зірковий італійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна хоче виступити на Вуельті-2025.

Про це повідомляє Чіро Сконьямільо.

За його інформацією, Ганна уже повернувся до тренувань після падіння на першому етапі Тур де Франс-2025, яке вимусило 28-річного італійця зійти з гонки. Внаслідок того падіння дворазовий чемпіон світу в гонці з роздільним стартом отримав травму голови, спортсмен взагалі не пам’ятає момент падіння.

Ганна планує виступити на Вуельті-2025, яка пройде з 23 серпня до 14 вересня. Проте впевненості в тому, що італієць зможе вийти на старт іспанської гонки, наразі немає.

За кар’єру Ганна лише одного разу брав участь у Вуельті – в 2023 році, коли виграв 10 етап – розділку на 25,8 км.

Вуельта травма Тур де Франс Філіппо Ганна

Філіппо Ганна

Ганна зійшов з Тур де Франс-2025 на першому етапі
Ганна і Армірай стали національними чемпіонами в розділці
Північне пекло. Анонс "Королеви класик" Париж – Рубе
Пекельна неділя у Мецці світового велоспорту. Прев’ю Туру Фландрії-2025
Велоспорт. Ван дер Пул вдруге поспіль виграв E3 Saxo Classic

Останні новини