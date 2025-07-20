Зірковий італійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна хоче виступити на Вуельті-2025.

Про це повідомляє Чіро Сконьямільо.

За його інформацією, Ганна уже повернувся до тренувань після падіння на першому етапі Тур де Франс-2025, яке вимусило 28-річного італійця зійти з гонки. Внаслідок того падіння дворазовий чемпіон світу в гонці з роздільним стартом отримав травму голови, спортсмен взагалі не пам’ятає момент падіння.

Ганна планує виступити на Вуельті-2025, яка пройде з 23 серпня до 14 вересня. Проте впевненості в тому, що італієць зможе вийти на старт іспанської гонки, наразі немає.

За кар’єру Ганна лише одного разу брав участь у Вуельті – в 2023 році, коли виграв 10 етап – розділку на 25,8 км.