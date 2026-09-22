Італія виграла змішану естафету на ЧС-2026

Збірна Італії з велоспорту виграла змішану естафету на чемпіонаті світу-2026 з велоспорту. В її рамках спортсмени подолали 41 км рівнинної дистанції в Монреалі.

Італійська команда в складі Вітторії Гуацціні, Елізи Лонго Боргіні, Моніки Трінки Колонель, Маттіа Каттанео, Філіппо Ганни та Маттео Собрело на 8 секунд випередила Францію (Жульютт Берте, Седрін Кербаоль, Маріон Борра, Бруно Армірай, Ремі Каванья, Жордан Лабросс). Бронзові нагороди з відставанням у 20 секунд завоювала збірна Швейцарії.

Збірна України в цьому виді програми не була представлена.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічу розділку серед молоді на чемпіонаті світу-2026 виграв Раян Гал із Нідерландів. У вівторок, 22 вересня, на мундіалі в Монреалі буде розіграно ще два комплекти нагород: в індивідуальних розділках серед юніорів (вікова категорія до 19 років).