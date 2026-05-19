Джиро д’Італія. Ганна виграв розділку, Еулаліу зберіг лідерство

Італійський велогонщик команди Netcompany Ineos Філіппо Ганна став переможцем десятого етапу Джиро д'Італія-2026. У вівторок, 19 травня, гонка відновилася після другого дня відпочинку 42-кілометровою рівнинною гонкою з роздільним стартом із Віареджо до Масси.

Маршрут 10 етапу giroditalia.it

На фініші Ганна на 1 хвилину та 54 секунди випередив партнера по команді, нідерландця Таймена Аренсмана. Топ-3 замкнув француз Ремі Каванья з Groupama FDJ.

Головний фаворит Джиро, данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike, Посів 13 місце з відставанням рівно в 3 хвилини. Португалець Афонсу Еулаліу з Bahrain Victorious показав 41-й результат і програв 4:57, проте зберіг рожеву майку лідера загального заліку.

Результати 10 етапу:

Загальний залік:

У середу, 20 травня, в рамках 11 етапу гонщики подолають 178 км горбистої дистанції з Поркарі до К'яварі.