Історичний титул Евенепула на ЧС-2026, драма в боротьбі за бронзу. Підсумки тижня

Гонка тижня

20 вересня: Чемпіонат світу-2026 (Монреаль, Канада), розділка, чоловіки, еліта

У перший день чемпіонату світу-2026 у Монреалі був розіграний комплект нагород у чоловічій розділці. Попри те, що Ремко Евенепул був беззаперечним фаворитом №1, сподівання на інтригу були, і небезпідставні. По-перше, Філіппо Ганна в плані розділки у поточному сезоні був у своїй найкращій формі за останні роки, по-друге – абсолютно рівнинна, силова та продувна траса італійцеві підходила чудово.

Проте ніякої боротьби не вийшло – Евенепул впевнено взяв свій четвертий у кар'єрі титул чемпіона світу, зрівнявшись за цим показником із двома рекордсменами – Тоні Мартіном і Фабіаном Канчелларою. При цьому, Ремко став першим у історії, кому вдалося завоювати чотири титули поспіль.

Бельгієць похоронив інтригу одразу: вже на першій контрольній позначці він навіз Ганні 22 секунди за 10,5 км. У подальшому інтрига в гонці була лише одна: чи пройде Евенепул італійця по ходу дистанції, як зробив це минулого року з Тадеєм Погачаром. Проте Філіппо вдалося уникнути цього приниження: стартувавши на півтори хвилини раніше, він у підсумку програв бельгійцеві "всього" 57 секунд.

Ремко Евенепул Getty Images

Проте починалося для Ганни все жахливо: на першій контрольній позначці він показав лише десятий результат – пахнуло взагалі грандіозним провалом. Проте по ходу дистанції Філіппо вдалося дуже помітно додати, що в цілому для нього не характерно: італієць завжди був із тих роздільників, хто проходить дистанцію з явним акцентом на першу половину.

А ось боротьба за бронзу вийшла справді драматичною та напруженою. Її вели Поль Сейксас і Якоб Содерквіст. На третій контрольній позначці за 9,5 км до фінішу швед випереджав свого суперника на 5 секунд. Попри такий гандикап, шанси видавалися практично рівними: динаміка в гонці була на користь Сейксаса, плюс у француза в рукаві був потужний козир у вигляді фінішного пагорба.

Так, цей пагорб взагалі не складний. Проте якщо йдеться про боротьбу між "паркетним" роздільним і одним із найкращих гірників світу, то навіть такий пагорб міг стати вирішальним фактором.

Як би все склалося – залишається лише гадати: за кілька кілометрів до фінішу Содерквіст впав, при чому, впав неприємно. Так, Якоб дуже швидко підвівся та продовжив гонку, проте за такої щільної боротьби 10-15 втрачених секунд були вироком і відкинули шведа на п'яте підсумкове місце – він пропустив ще й Брендона МакНалті.

#Montréal2026 🌈 / La chute de 🇸🇪 Jakob Soderqvist qui lui fait perdre tout espoir de médaille…



📹 D. Kogan pic.twitter.com/3L0BUJeJPT — Renaud Breban (@RenaudB31) September 21, 2026

Содерквіста відверто шкода. Попри те, що минулого року він став чемпіоном світу в розділці серед андерів, подібні шанси в еліті йому, ймовірно, випадатимуть нечасто. У Сейксаса ж перспективи наштампувати за кар'єру такі пальмарес, при яких одна бронза чемпіонату світу виглядатиме дрібницею.

Як би там не було, Поль у віці 19 років і 361 дня став третім наймолодшим у історії призером чемпіонатів світу в розділці. У молодшому віці на подіум піднімалися лише Джошуа Тарлінг і той же Евенепул у 2023 і 2019 роках відповідно. Всі приклади дуже свіжі – чергова ілюстрація того, наскільки "помолодшав" світовий велоспорт за останнє десятиліття.

Як би там не було, бронза Сейксаса у столоподібній розділці на чемпіонаті світу – свідчення чудової форми француза, тому наступної неділі в груповій гонці він беззаперечно буде серед головних фаворитів. Підтвердив чудову форму й Ісаак Дель Торо: його шосте місце було значно більш несподіваним результатом, ніж бронза Сейксаса. Тому легкого життя збірній Бельгії на чолі з Евенепулом у груповій гонці не буде.

Розчарував Штефан Кюнг, який у підсумку показав лише сьомий результат. Перемога в розділці на Вуельті давала надію на те, що праймовий Кюнг повернувся, проте це виявилося ілюзією, пов'язаною, зокрема, зі слабким складом учасників. І якщо Штефан навіть на такій рівнинній трасі опиняється поза боротьбою за медалі – значить, його найкращі часи вже остаточно залишилися позаду.

Штефан Кюнг Getty Images

Результат швейцарця можна назвати лише невдачею, проте були і відверті провали. Наприклад, 22 місце сенсаційного чемпіона світу 2022 року, Тобіаса Фосса. Звичайно, норвежець уже давно довів усім, що його перемога 4-річної давнини була аномалією, яка ніколи не повториться, проте не можна ж настільки ганьбити звання чемпіона світу!

Ще гірше виступив Матіас Вачек – 29 місце та 3 хвилини відставання від Евенепула. Чеського універсала вважали небезпечною темною конячкою як на розділку, так і на групову гонку, проте він, схоже, приїхав у Монреаль взагалі не готовим боротися за серйозні результати.

Дайджест новин

У зв'язку з тим, що Вуельту-2026 "Чемпіон" висвітлював у дещо іншому форматі, дайджесту новин зі світу велоспорту на нашому сайті не було ще з середини серпня. А цікавого за цей час набралося чимало – трансферний ринок у самому розпалі.

– NSN Cycling підписала трирічний контракт із одним із лідерів Bahrain Victorious, Сантьяго Буйтраго. Також команда підписала дворічний контракт із колишнім переможцем Туру Фландрії, данцем Каспером Асгреном із EF Education EasyPost. Ще одним іменитим підписанням команди став Леннерт Ван Етвелт із Lotto Intermarche, з яким уклали трирічний контракт.

– Pinarello Q36.5 оголосила про підписання перспективного чеського спринтера Павела Біттнера з Picnic PostNL. Також команду підсилять талановитий американський гірник Ендрю Огаст із Netcompany Ineos і віцечемпіон Тур де ль'Авенір-2026, Нільс Дрізен. Бельгійця переманили з молодіжної команди Lotto Intermarche.

– Прімож Рогліч веде переговори з Lotto Intermarche про контракт на 2027 рік, який, найімовірніше, стане останнім у його кар'єрі. Втім, після вдалого виступу на Вуельті-2026 у словенця можуть з'явитися і більш привабливі варіанти продовження кар'єри.

Ну а поки що Lotto Intermarche оголосила про підписання річного контракту з французьким ветераном Гійомом Мартеном із Groupama FDJ.

– Натомість, покине Lotto Intermarche талановитий, проте дуже проблемний у плані здоров'я спринтер Арно Де Лі. Замість нього команда підписала колумбійця Хуана Себастьяна Молано з UAE Emirates. Йде з Lotto Intermarche і Ліам Слок, який підписав дворічний контракт із Bahrain Victorious.

– Red Bull Bora оголосила про підписання річного контракту з німецьким гірником Георгом Штайнхаузером із EF Education EasyPost.

– L'Equipe стверджує, що Red Bull Bora, яка відпустила Йорді Меуса в Lidl Trek, планує переманити з Soudal Quick Step Поля Маньє. Відверто кажучи, не дуже віриться у такі чутки: на місце Меуса Red Bull Bora планує забрати зі своєї молодіжної команди дуже перспективного італійського спринтера Алессіо Маганьотті. А для двох штатних спринтерів у команді з такою кількістю генеральщиків місця може бути замало.

Поль Маньє Getty Images

– UnoX підписала трирічний контракт із данцем Каспером Педерсеном із Soudal Quick Step. Остання, в свою чергу, оголосила про підписання трирічного контракту з Беном Тернером із Netcompany Ineos.

– Lidl Trek нарешті оголосив про підписання австрійського дуету з Decathlon CMA CGM – Фелікса Галля та Грегора Мюльбергера. Контракти розраховані до кінця 2029 і 2028 років відповідно.

– Bahrain Victorious оголосила про підписання Крістіана Родрігеса з XDS Astana, який щойно фінішував дев'ятим у загальному заліку Вуельти. Також XDS Astana покине Серхіо Ігіта, який продовжить кар'єру в іспанській Caja Rural. Натомість, XDS Astana оголосила про підписання 2-річного контракту з Андреа Баджолі з Lidl Trek.

– Покине EF Education EasyPost і головна зірка команди, Річард Карапас. На столі у нього лежать три пропозиції: від NSN Cycling, Pinarello Q36.5 і Netcompany Ineos. За останню він уже виступав у 2020 – 2022 роках.

Річард Карапас x.com/LeTour

– UAE Emirates оголосила про підписання дворічного контракту з Марко Фріго з NSN Cycling. Та головною новиною, звісно ж, стало продовження угоди з Тадеєм Погачаром до кінця 2032 року.

– Visma Lease a Bike продовжила контракти з Едоардо Аффіні, Бартом Лемменом, Крістофом Ляпортом і Віктором Кампенартсом.

– Вуельта-2028, найімовірніше, стартуватиме на Сардинії. Місцева влада готова виділити на проведення перших трьох етапів гонки 7,5 мільйонів євро.

А ось місце старту Вуельти-2027 уже оголошено офіційно: гонка розпочнеться у Галісії з групового етапу в Сантьяго де Компостелі. Наступного року гонка відбудеться незвично пізно – з 4 до 26 вересня. Це пов'язане з тим, що чемпіонат світу-2027 відбудеться у серпні.

Getty Images

– Віктор Лафей не виступатиме до кінця сезону-2026. 30-річний француз перед стартом сезону перейшов у Unibet Rose Rockets, проте досі так і не провів жодної гонки у складі команди. Річ у тім, що наприкінці минулого року під час Туру Гуансі в Китаї він заразився невідомим вірусом, і досі не може одужати. Черговий важкий удар долі для талановитого француза, який так приємно вразив усіх на Тур де Франс-2023.

– Тобіас Лунд Андресен, який не брав участі в гонках з 14 червня, повідомив про те, що бореться із мононуклеозом.

– Jayco — AlUla, яка минулого року перебувала на межі закриття, на 99% вирішила всі свої фінансові проблеми. Команді вдалося знайти двох інвесторів, готових викупити проєкт у Джеррі Раяна. Що це за інвестори – наразі не відомо.

– Стівен Круйсвейк оголосив про завершення кар'єри наприкінці поточного сезону у віці 39 років. Також повішає велосипед на цвях колишній переможець Льєж – Бастонь – Льєж Боб Юнгельс.

Та найбільш зірковим гонщиком, який завершує кар'єру цього року, стане Жуліан Алафіліпп. У нього був контракт із Tudor Cycling на 2027 рік, проте сторони вирішили розірвати його достроково.

Жуліан Алафіліпп Getty Images

– Іменитого спринтера Unibet Rose Rockets Ділана Груневегена 7 вересня під час тренування збив мотоцикл. Нідерландцеві відносно пощастило – він відбувся лише розривом м'яза в районі ребер.

– Том Підкок цієї зими не планує виступати у велокросі. Натомість, братиме участь у гонках з маунтенбайку – звісно ж, хочеться покрасуватися у веселковій майці чемпіона світу.

– Decathlon CMA CGM зареєструвала нову адміністративно-юридичну структуру та платіжного агента в Женеві. Таким чином, команда тепер платитиме податки у Швейцарії, де вони значно нижчі, ніж у Франції. На такий крок команда пішла задля того, щоби мати змогу зберегти Поля Сейксаса, контракт із яким діє до кінця 2027 року.

– Ремко Евенепул в 2027 році планує виступити на Джиро д'Італія. Закономірний наслідок розмов нового директора спортивного відділу RCS Sport Луки Гуерчілени, який пообіцяв збалансований маршрут із більшим кілометражем розділок.

Ремко Евенепул Getty Images

– Воут Ван Арт і Поль Сейксас пропустять чемпіонат Європи у Словенії, який відбудеться одразу після світової першості. Сейксас готуватиметься до Ломбардії.

– У 2032 році чемпіонат світу з велоспорту вперше в історії може відбутися в Індії, якщо точніше – у місті Пуне. Головним конкурентом Індії в боротьбі за право проведення мундіалю-2032 є Нідерланди, а саме – Гронінген і Дренте. Господар ЧС-2032 буде вибраний уже цієї середи, 23 вересня, під час Конгресу UCI.

– Вуельта Колумбії повернеться у 2027 році. При цьому, гонка отримала інший часовий слот у світовому календарі, і наступного року відбудеться наприкінці січня, одразу після Туру Мексики. Розташувавши ці дві гонки поруч у календарі, організатори сподіваються залучити більше зіркових гонщиків із європейських команд. Нагадаємо, до цього Вуельта Колумбії проходила влітку. Цього року гонка була достроково завершена через землетрус у Колумбії, а її подальше майбутнє було під загрозою.