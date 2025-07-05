Ганна зійшов з Тур де Франс-2025 на першому етапі

Зірковий італійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Філіппо Ганна зійшов з Тур де Франс-2025 вже на першому етапі.

За 132 км до фінішу Ганна впав у одному з поворотів, отримавши численні забої. 28-річний італієць продовжив гонку та повернувся у пелотон, відігравши більш ніж 2 хвилин відставання. Проте за 69 км до фінішу Філіппо все ж був змушений припинити боротьбу, ставши першим гонщиком, який зійшов із Туру-2025.

Première chute sur le Tour !



Filippo Ganna et Sean Flynn sont allés au sol dans un virage... #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/poCg3pG9Pf — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2025

Для Ганни це була друга участь у Тур де Франс, раніше він виступав на "Великій петлі" в 2022 році. Філіппо – дворазовий чемпіон світу в розділці, переможець 7 етапів на Джиро д’Італія та одного – на Вуельті.

Нагадаємо, Тур де Франс-2025 стартував сьогодні, 5 липня, в Ліллі та завершиться 27 липня в Парижі. За цей час гонщики подолають 21 етап сумарною дистанцією 3338 км.