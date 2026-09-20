Евенепул здобув історичний титул у розділці на ЧС-2026
Бельгійський велогонки Ремко Евенепул став чемпіоном світу 2026 року в гонці з роздільним стартом. В рамках розділки серед еліти гонщики подолали 39,2 км рівнинної дистанції в Монреалі.
Евенепул на 57,3 секунди випередив італійця Філіппо Ганну. Бронзову
медаль завоював француз Поль Сейксас. Тривалий час на медалі претендував і швед
Якоб Содерквіст, проте незадовго до фінішу він впав і в підсумку фінішував лише
п’ятим.
Для Евенепула цей титул став четвертим в кар'єрі в гонках з роздільним стартом на чемпіонатах світу – раніше він перемагав у 2023, 2024 і 2025 роках. Ремко зрівнявся за цим показником із рекордсменами (швейцарцем Фабіаном Канчелларою та німцем Тоні Мартіном) і став першим гонщиком, який став чемпіоном чотири рази поспіль.
Підсумкові результати:
Раніше у жінок розділку на ЧС-2026 виграла Марлен Ройссер зі Швейцарії. У понеділок, 21 вересня, на чемпіонаті світу-2026 будуть розіграні ще два комплекти нагород – у розділках серед чоловіків і жінок у молодіжних вікових категоріях (до 23 років).