Тур Овернь-Рона-Альпи. Ван Арт виграв п’ятий етап
Воут Ван Арт
La Presse
Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем п'ятого етапу престижної французької багатоденки Тур Овернь-Рона-Альпи (колишня Критеріум Дофіне). У четвер, 11 червня, гонщики подолали 196 км рівнинної дистанції з Сен-Шамона до Віллар-де-Домб.
У фінішному спринті з пелотону Ван Арт випередив француза Уго Хофстеттера з NSN і німця Філа Баухауса з команди Bahrain Victorious. Жовту майку лідера загального заліку зберіг француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.
Результати п'ятого етапу:
Загальний залік:
Напередодні четвертий етап виграв Квінн Сіммонс. У п'ятницю, 12 червня, в рамках 6 етапу на гонщиків чекають 182 км гірської дистанції з Сен-Вульба до Кре-Воллан.