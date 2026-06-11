Тур Овернь-Рона-Альпи. Ван Арт виграв п’ятий етап

Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем п'ятого етапу престижної французької багатоденки Тур Овернь-Рона-Альпи (колишня Критеріум Дофіне). У четвер, 11 червня, гонщики подолали 196 км рівнинної дистанції з Сен-Шамона до Віллар-де-Домб.

Маршрут 5 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У фінішному спринті з пелотону Ван Арт випередив француза Уго Хофстеттера з NSN і німця Філа Баухауса з команди Bahrain Victorious. Жовту майку лідера загального заліку зберіг француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Never doubt Wout! 🙌



The Belgian delivers a huge sprint to win the bunch sprint, for his first victory since Paris-Roubaix 💪 pic.twitter.com/L9eDP13UZo — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 11, 2026

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні четвертий етап виграв Квінн Сіммонс. У п'ятницю, 12 червня, в рамках 6 етапу на гонщиків чекають 182 км гірської дистанції з Сен-Вульба до Кре-Воллан.