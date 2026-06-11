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Тур Овернь-Рона-Альпи. Ван Арт виграв п’ятий етап

Олег Дідух — 11 червня 2026, 18:41
Тур Овернь-Рона-Альпи. Ван Арт виграв п’ятий етап
Воут Ван Арт
La Presse

Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем п'ятого етапу престижної французької багатоденки Тур Овернь-Рона-Альпи (колишня Критеріум Дофіне). У четвер, 11 червня, гонщики подолали 196 км рівнинної дистанції з Сен-Шамона до Віллар-де-Домб.

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У фінішному спринті з пелотону Ван Арт випередив француза Уго Хофстеттера з NSN і німця Філа Баухауса з команди Bahrain Victorious. Жовту майку лідера загального заліку зберіг француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні четвертий етап виграв Квінн Сіммонс. У п'ятницю, 12 червня, в рамках 6 етапу на гонщиків чекають 182 км гірської дистанції з Сен-Вульба до Кре-Воллан.

Критеріум Дофіне Воут Ван Арт

Критеріум Дофіне

Тур Овернь-Рона-Альпи. Сіммонс переміг із відриву
Тур Овернь-Рона-Альпи. Visma Lease a Bike виграли командну розділку
Тур Овернь-Рона-Альпи. Чарміг переміг із відриву
Тур Овернь-Рона-Альпи. Боден виграв перший етап
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