Тур Овернь-Рона-Альпи. Подвійний успіх Red Bull Bora

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Максім Ван Гілс став переможцем шостого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне). У п'ятницю, 12 червня, гонщики подолали 183 км гірської дистанції з Сен-Вульба до Кре-Воллан.

Маршрут 6 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У боротьбі з відриву Ван Гілс випередив норвежця Тобіаса Халланда-Йоханнессена із команди UnoX і партнера по команді Люка Таквелла. Останньому 3 місце на етапі дозволило перехопити жовту майку лідера загального заліку.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Напередодні п'ятий етап виграв Воут Ван Арт, який сьогодні з гонки зійшов. У суботу, 13 червня, в рамках сьомого етапу гонщики подолають 134 км гірської дистанції з Ла Брідуара до Гран Коломб'є.