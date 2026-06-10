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Тур Овернь-Рона-Альпи. Сіммонс переміг із відриву

Олег Дідух — 10 червня 2026, 18:12
Тур Овернь-Рона-Альпи. Сіммонс переміг із відриву
Квінн Сіммонс
Getty Images

Американський велогонщик команди Lidl Trek Квінн Сіммонс став переможцем 4 етапу престижної французької багатоденки Світового туру тур Овернь-Рона-Альпи. У середу, 10 червня,гонщики подолали 167 км горбистої дистанції з Пюї-ен-Веле до Монтрон-ле-Бен.

Маршрут 4 етапу
Маршрут 4 етапу
tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У фінішному спринті з відриву Сіммонс випередив новозеландця Фінна Фішера-Блека з команди Red Bull Bora та Маттео Вершера з Total Enegries.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець першого етапу, француз Алекс Боден із команди EF Education EasyPost.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні командну розділку на 3 етапі виграла Visma Lease a Bike. У четвер, 11 червня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 196 км здебільшого рівнинної дистанції з Сен-Шамона до Віллар де Домб.

Критеріум Дофіне

Критеріум Дофіне

Тур Овернь-Рона-Альпи. Visma Lease a Bike виграли командну розділку
Тур Овернь-Рона-Альпи. Чарміг переміг із відриву
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