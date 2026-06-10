Тур Овернь-Рона-Альпи. Сіммонс переміг із відриву
Квінн Сіммонс
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Американський велогонщик команди Lidl Trek Квінн Сіммонс став переможцем 4 етапу престижної французької багатоденки Світового туру тур Овернь-Рона-Альпи. У середу, 10 червня,гонщики подолали 167 км горбистої дистанції з Пюї-ен-Веле до Монтрон-ле-Бен.
У фінішному спринті з відриву Сіммонс випередив новозеландця Фінна Фішера-Блека з команди Red Bull Bora та Маттео Вершера з Total Enegries.
Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець першого етапу, француз Алекс Боден із команди EF Education EasyPost.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
Напередодні командну розділку на 3 етапі виграла Visma Lease a Bike. У четвер, 11 червня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 196 км здебільшого рівнинної дистанції з Сен-Шамона до Віллар де Домб.