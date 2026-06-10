Тур Овернь-Рона-Альпи. Сіммонс переміг із відриву

Американський велогонщик команди Lidl Trek Квінн Сіммонс став переможцем 4 етапу престижної французької багатоденки Світового туру тур Овернь-Рона-Альпи. У середу, 10 червня,гонщики подолали 167 км горбистої дистанції з Пюї-ен-Веле до Монтрон-ле-Бен.

Маршрут 4 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

У фінішному спринті з відриву Сіммонс випередив новозеландця Фінна Фішера-Блека з команди Red Bull Bora та Маттео Вершера з Total Enegries.

Another breakaway success at the Tour Auvergne-Rhône-Alpes as Quinn Simmons powers to Stage 4 victory 💥



Alex Baudin remains the man in yellow 💛 pic.twitter.com/5sn0PvPg1t — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 10, 2026

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець першого етапу, француз Алекс Боден із команди EF Education EasyPost.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні командну розділку на 3 етапі виграла Visma Lease a Bike. У четвер, 11 червня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 196 км здебільшого рівнинної дистанції з Сен-Шамона до Віллар де Домб.