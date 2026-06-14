Врятувало дерево. Зірковий велогонщик міг загинути під час Туру Овернь-Рона-Альпи

Відомий британський велогонщик команди Netcompany Ineos Оскар Онлі міг загинути внаслідок падіння на шостому етапі французької велобагатоденки Тур Овернь-Рона-Альпи.

Про це повідомляє Domestique.

У п'ятницю, 12 червня, Онлі впав на спуску на 6 етапі. Він дістався фінішу на 126 місці з відставанням у понад 29 хвилин він переможця.

Виявилося, що по ходу етапі Онлі впав на спуску та перелетів через огорожу. Британцеві пощастило приземлитися на гілки дерева, яке врятувало його від польоту в обрив глибиною в декілька десятків метрів із примарними шансами на виживання.

"На щастя, під час падіння Оскар приземлився на крону дерева. У результаті він не впав у обрив глибиною в кілька десятків метрів. Наші співробітники з технічки разом із представниками організаторів гонки змогли дуже обережно витягнути його з дерева. Йому неймовірно пощастило. Все могло закінчитися набагато гірше", – розповів генеральний менеджер Netcompany Ineo Дейв Брейлсфорд.

Онлі уникнув серйозних травм, які би загрожували його участі в Тур де Франс-2026, проте не вийшов на старт 7 етапу Туру Овернь-Рона-Альпи у суботу, 13 червня.