Міліметри визначили долю "золота" ЧЄ-2026. Підсумки тижня

Гонка тижня

4 жовтня: чемпіонат Європи-2026 (Словенія), групова гонка, чоловіки

Через тиждень після групової гонки чоловіків на чемпіонаті світу-2026 був розіграний комплект нагород у аналогічному виді програми і на чемпіонаті Європи. Траса в Словенії за рельєфом була складнішою, ніж у Монреалі, тому коло претендентів на титул було значно вужчим: спринтерам широкого профілю ловити тут було нічого.

Це довів, зокрема, і приклад Мадса Педерсена, який наважився поїхати на чемпіонат Європи та всіляко намагався вижити на 5 проходженнях підйому Можянца (2,1 км, 10,4%), проте залишився поза боротьбою за найвищі місця, фінішувавши 36-м із відставанням у понад 8 хвилин.

Було коло претендентів на перемогу значно вужчим і через помітно скромніший склад учасників порівняно з чемпіоном світу. Звісно, у Словенії ми не побачили США, Австралію та інші сильні неєвропейські збірні. Проте і представники "Старого світу" привезли слабкіші склади. Зокрема, пропускав гонку Поль Сейксас, який готується до Ломбардії.

Все це робило ще більш очевидним статус Ремко Евенепула як фаворита №1. На чемпіонаті світу він із цим тягарем не впорався, був близьким до цього і на першості Європи. За 36 км до фінішу, під час передостаннього підйому на Можянцу, лідер збірної Бельгії пішов у атаку разом із Джуліо Чікконе.

Ремко Евенепул Getty Images

Ближче до вершини італійцеві ставало дедалі важче залишатися на колесі у Евенепула, і, будь підйом трохи довшим, лідер "Скуадри адзурри" міг би втратити контакт із колесом свого дуельного суперника. Проте сталося все рівно навпаки. На вершині підйому Ремко, перебуваючи на першій позиції, впав у повороті, а Чікконе поїхав далі.

HUGE DRAMA!! Remco Evenepoel crashes after attacking off the front with Giulio Ciccone 😱😱 https://t.co/46lkXEs1lf — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

Втім, Джуліо був не готовий розвивати свою перевагу: зважаючи на те, що індивідуальний хід у нього далеко не видатний, шансів протриматися 36 км наодинці проти групи переслідувачів у італійця було мало. Тому він ухвалив слушне рішення зачекати на групу переслідувачів.

А тим часом Евенепулу після падіння вдалося досить оперативно в неї повернутися. Врятувала команда: Рамсес Дебрюйне та Максім Ван Гілс на той момент перебували в групі лідерів та допомогли капітану збірної повернутися в боротьбу за медалі.

Щойно Ремко це вдалося – він одразу знову пішов у атаку. При чому, прямо на спуску. Сміливості Евенепула варто поаплодувати: після неприємного падіння на вершині підйому можна було втратити впевненість у власних силах, та гонщик Red Bull Bora був готовий до максимального ризику.

Як і до цього у підйомі, зачепитися за колесу Ремко зумів лише Чікконе. І цього разу вони назавжди втекли від переслідувачів, серед яких налагодити нормальну роботу так і не вдалося. Не можна сказати, що Чікконе взагалі не включався у парну роботу з Евенепулом, проте, звісно ж, працював у рази менше за свого попутчика.

Джуліо Чікконе Getty Images

Усе очевидно: тут і слабкіший індивідуальний хід, і наявність партнера по команді, Крістіана Скароні, в групі переслідувачів. Та й банальний статус аутсайдера: якщо у фінішному спринті в пагорб їхні шанси з Евенепулом були би більш-менш рівними, то на рівнині бельгієць був явним фаворитом.

Проте на ділі все виявилося не так просто – Чікконе був неймовірно близьким до перемоги. У фінальний поворот він входив на другій позиції, проте сам поворот Джуліо пройшов набагато краще за суперника: він пішов по вужчій траєкторії та при цьому примудрився зберегти значно вищу швидкість.

INSANE FINALE AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS!! 🤯🤯 Remco Evenepoel comes from miles back in the sprint to pip Giulio Ciccone to the title! 🌟 https://t.co/KcSQTo0IB7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

Саме цей запас швидкості одразу після повороту дозволив Чікконе вистрелити та кинути одне-півтора колеса просвіту від Евенепула. Проте на останніх метрах дистанції бельгієць таки наздогнав свого суперника та порівнявся з ним. Долю перемоги вирішував фотофініш, і Ремко виявився попереду італійця буквально на лічені міліметри: навіть на стопкадрі вгледіти його перевагу майже неможливо.

Технічна майстерність при проходженні останнього повороту ледь не принесла Чікконе титул чемпіона Європи, проте зрештою він втратив його через технічну помилку: Джуліо на фініші просто не виконав "Colpo di reni" – випад руками вперед. Подивіться на цей кадр: на фініші голова італійця сантиметрів на 40 попереду голови Евенепула, проте Ремко завдяки викинутим вперед рукам випередив свого суперника:

Дуже образлива поразка для Чікконе. Можна не сумніватися в тому, що він ще довго картатиме себе за настільки дитячу помилку на фініші.

Як би там не було, завдяки цій перемозі Евенепул, як модно зараз говорити, "пройшов велоспорт" на рівні титульних турнірів. В його активі є перемоги як у груповій гонці, так і у розділці на національному чемпіонаті (Бельгії), континентальному (Європи), світовому, а також на Олімпійських іграх. До слова, розділку на Євро-2026, яка відбудеться 7 жовтня, він пропускатиме задля підготовки до Ломбардії (10 жовтня).

Ну а збірна Італії завоювала не лише срібло, а й бронзу. На останньому колі дистанції Скароні, який до цього дуже ефективно руйнував роботу в групі переслідування, сів на колесо Матісу Ронделю та скинув його під час фінального проходження Можянци. Минулого року Скароні на чемпіонаті Європи фінішував четвертим, тепер же зробив ще один крок вперед і завоював медаль. Крістіан знову перебуває у прекрасній формі наприкінці сезону.

Цього разу четвертим став Томс Скуїньш. Латвієць вкотре дуже приємно здивував у гонці за національну збірну.

Як і тижнем раніше на чемпіонаті світу, дуже сумнівну з тактичної точки зору гонку провела збірна Франції. Після повторної атаки Евенепула та Чікконе саме підопічні Тома Воклера володіли чисельною перевагою в групі переслідувачів, проте налагодити нормальну роботу так і не зуміли. До наставника французької команди знову дуже багато запитань.

На відміну від чемпіонату світу тижневої давнини, тут хоча би є пояснення у вигляді відсутності лідера команди, Сейксаса. Ставку зробили на Ромена Грегуара, проте він виявився не готовим до боротьби за найвищі місця.

Поль Сейксас Getty Images

Чемпіонат Європи-2026 у Словенії планувався як тріумф і бенефіс місцевої суперзірки, Тадея Погачара, проте через перелом ключиці він був змушений пропустити домашній турнір. При чому, сам Погачар рвався в бій, проте керівництво UAE Emirates заборонило йому ризикувати здоров'ям та повертатися в гонки цього року.

За відсутності Тадея збірна Словенії медалей завоювати не зуміла, проте і не провалилася. Прімож Рогліч замкнув топ-10, а Якоб Омржель посів 13 місце. Дуже активним по ходу гонки був Ян Крістен, який двічі атакував на більш ранніх стадіях. Проте ці атаки швейцарця були дуже невчасними та не мали шансів на успіх. Топ-5 замкнув Іван Ромео. А ось лідер збірної Іспанії, Хуан Аюсо, знову провалився, і в підсумку навіть не дістався фінішу.

Дайджест новин

– Головна трансферна новина тижня – ймовірний перехід Філіппо Ганни у Lidl Trek. Контракт італійця з Netcompany Ineos діє до кінця 2027 року, тому йдеться, ймовірно, про повноцінний трансфер. Наразі у Lidl Trek на контракті вже є 30 гонщиків на наступний сезон, проте, як уже повідомлялося раніше, команду, ймовірно, покине Джуліо Чікконе. Тому Ганна може зайняти місце свого співвітчизника.

Ну а поки що Lidl Trek оголосив про підписання бельгійського спринтера Йорді Меуса з Red Bull Bora. Втім, його перехід не був ні для кого таємницею вже протягом кількох місяців.

– Йон Ісагірре впав і зламав зап'ястя на тренуванні. 10 жовтня він планував виступити на Ломбардії, яка мала стати його прощальною гонкою в кар'єрі. Проте тепер прощання доведеться перенести на наступний рік, або воно вийде зовсім не таким, яким його планував гонщик Cofidis.

– Італійського спринтера Bahrain Victorious Альберто Бруттомессо тимчасово відсторонили від змагань через підозру в порушенні антидопінгових правил. Національний антидопінговий трибунал Італії звинуватив гонщика в порушенні статей 2.1 (наявність забороненої речовини, її метаболітів чи маркерів у біологічному зразку) й 2.2 (використання або спробу використання забороненої речовини чи забороненого методу) Антидопінгового кодексу.

Кілька років тому Бруттомессо з'явився у дорослому велоспорті як один із найталановитіших спринтерів своєї вікової групи, проте проявити себе повною мірою не зумів. Цілком імовірно, що вже й не зможе.

– UAE Emirates оголосила про підписання трирічного контракту з французьким класиком П'єром Готера з Decathlon CMA CGM.

– Марк Донован із Pinarello Q36.5 із наступного сезону виступатиме за Visma Lease a Bike. Контракт на два роки.

– В календар сезону-2027 внесено ряд змін. Якщо раніше новий велосезон відкривав Тур Даун Андер у Австралії, то наступного року з'явися гонка, яка стартуватиме раніше. Це іспанська багатоденка Тур Канар (14 – 17 січня). А 19 січня розпочнеться не лише Тур Даун Андер, а й Тур Мексики.