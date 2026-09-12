Евенепул виграв Гран-Прі Квебеку

Зірковий бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем канадської одноденки Світового туру Гран-Прі Квебеку-2026. В її рамках гонщики подолали 205 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Квебеку.

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У парному фінішному спринті Евенепул випередив італійця Джуліо Чікконе з команди Lidl Trek. Топ-3 з відставанням у 15 секунд замкнув данець Антон Чарміг із команди UnoX.

What a race! 💥🇨🇦



Remco Evenepoel outsprints Giulio Ciccone after a breathless edition of the Grand Prix Cycliste de Québec 🚀 pic.twitter.com/Bc2BAPRvsq — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 11, 2026

Підсумкові результати:

В неділю, 13 вересня, у Канаді відбудеться ще одна одноденка Світового туру – Гран-Прі Монреаля. Її маршрут буде майже ідентичний маршруту групової гонки чемпіонату світу 2026 року, який стартує уже 20 вересня.

Раніше ірландський велогонщик Едді Данбар виграв 19-й етап Вуельти-2026.