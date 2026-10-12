Історична перемога Сейксаса на Ломбардії. Підсумки тижня у велоспорті

Гонка тижня

10 жовтня: Ломбардія (Італія)

Майбутнє наступило. Поль Сейксас, який нещодавно відсвяткував свій 20-й день народження, виграв свій перший Монумент – Ломбардію, яка традиційно завершувала сезон великого шосейного велоспорту. Гонщик Decathlon CMA CGM став наймолодшим переможцем Ломбардії в історії та загалом четвертим наймолодшим переможцем Монумента.

У молодшому віці перемагали лише три бельгійці – Віктор Фастр, Жорж Ронсс і Рік Ван Стеенберген. Всі троє – до завершення Другої світової війни.

Сейксас не просто переміг – він зробив це у домінуючому стилі. Поль пішов у атаку на передостанньому підйомі дня, Чівільо, за 19 км до фінішу. При чому, навіть повноцінною атакою це не назвеш: француз не вставав із сідла, не робив різких прискорень. Він просто додав у темпі, і суперники нічого не змогли з цим зробити. На фініші він виграв у найближчого переслідувача 48 секунд. Не розгром і не декласування, але більш ніж переконлива перемога.

Сейксас зумів взяти реванш за невдачу на чемпіонаті світу та довів, що весь той величезний хайп навколо його персони не був перебільшенням. Попри те, що на своєму дебютному Тур де Франс Поль виступив гідно (4 місце) було видно, що на "Великій петлі" він був не у піковій формі – ймовірно, через наслідки червневого падіння на Турі Овернь-Рона-Альпи. На Ломбардії ж ми знову побачили Сейксаса у вбивчій формі зразка квітня, коли він виграв Тур Країни Басків і Флеш Валлонь, а також нав'язав Тадею Погачару боротьбу на Льєж – Бастонь – Льєж, фінішувавши у підсумку другим.

Можна лише гадати, чи міг би Поль обіграти словенця, якби той виступив на Ломбардії. Скоріше ні, ніж так, проте виступ француза був дійсно вражаючим. Про це говорять і цифри: Чівільо (4 км із середнім градієнтом у 10,2%) він пройшов за 11 хвилин і 54 секунди, перевершивши рекорд Погачара зразка 2022 року одразу на 38 секунд. Проте варто зазначити, що після 2022 року Чівільо на мапі Ломбардії не з'являвся: в 2024 році цей підйом виключили з маршруту через ремонтні роботи на дорозі, а в непарні роки "Класика опалого листя" проходить за зовсім іншим маршрутом із фінішем не у Комо, а у Бергамо.

Також Сейксас приніс першу велику перемогу (Гран тур або Монумент) своїй команді, Decathlon CMA CGM. Таким чином, зараз у Світовому турі залишилися лише дві команди без великих титулів – це UnoX і NSN. Проте це молоді проєкти, а історія Decathlon CMA CGM бере свій початок із далекого 1992 року. Історичний успіх, який ілюструє значимість Сейксаса для команди та говорить про те, що проєкту слід робити все можливе для того, щоби зберегти свого вундеркінда, чий контракт завершується наприкінці наступного року.

Після прискорення Сейксаса зачепитися за нього змогли Джуліо Чікконе та Том Підкок, проте вони протрималися на колесі француза зовсім недовго і відстали. Вочевидь, обоє залізли в резерви власному організму. Підкок провалився в групу переслідувачів, у якій у підсумку і фінішував на шостому місці.

Чікконе ж під тиском цієї групи таки встояв, і фінішував третім із відставанням у 1 хвилину та 5 секунд. Солідний виступ італійця в прощальній гонці у складі Lidl Trek. Німецько-американська команда вже офіційно оголосила про відхід Джуліо, ні для кого не секрет, що кар'єру він продовжить у Pinarello Q36.5 разом із тим же Підкоком.

Ну а пройти Чікконе зумів Енрік Мас, який вдруге в кар'єрі заїхав на подіум Ломбардії. Попереднього разу це трапилося в 2022 році, коли іспанець також став другим, лише у парному фінішному спринті програвши Погачару. Після провалів Маса на чемпіонаті світу та Тре Валлі Варезіне здавалося, що його пікова форма вуельтівського зразка вже у минулому, проте Енрік зумів приємно здивувати всіх.

Утім, було в гонці й чимало розчарувань. Одним із них став Ремко Евенепул, який підходив до Ломбардії-2026 у статусі головного фаворита, проте абсолютно не виправдав його. Лідер Red Bull Bora взагалі не потягнув темп на Чівільо, і вершину підйому подолав навіть не в топ-10. Проте на більш силових ділянках Евенепул за рахунок свого індивідуального ходу зумів влитися в групу переслідувачів і виграв із неї спринт за четверте місце.

Ремко Евенепул Getty Images

Черговий доказ того, про що ми говорили у прев'ю до Ломбардії: форма Ремко зараз дуже нестабільна. На чемпіонаті світу він спершу розгромив суперників у розділці, потім був провал у груповій гонці та перемога на чемпіонаті Європи. І ось тепер – слабкий виступ на Ломбардії. Справжні американські гірки.

Невдало виступив і партнер Евенепула по Red Bull Bora, Прімож Рогліч, який остаточно випав із пелотону ще під час першого проходження підйому Сан Фермо делла Батталья. Можливо, справа у недовідновленні після перемоги в розділці на домашньому чемпіонаті Європи трьома днями раніше.

Провалився і ще один топфаворит – Ісаак Дель Торо, який фінішував лише 28-м із відставанням у 5 хвилин. Чи можна назвати його провали несподіваним? Це спірне питання. З одного боку, на тижні він розповідав про те, що страждає від болю в колінах, з іншого – після цього був сильний виступ на Гран П'ємонте. Так, мексиканець там фінішував лише 82-м, проте він пішов у сміливу ранню атаку, яка мала шанси на успіх. Та коли пелотон його наздогнав – Ісаак просто здався і доїжджав у економ-режимі. Не виключено, що помилкою була і сама участь у Гран П'ємонте за два дні до Ломбардії.

Від провалу UAE Emirates зумів врятувати свіжоспечений чемпіон світу Брендон МакНалті, який замкнув топ-5. Американцеві вистачило свіжості навіть після того, як за 61 км до фінішу він пішов у атаку з трьома попутчиками, яка була нейтралізована через 16 км.

Брендон МакНалті Getty Images

До слова, та атака була дуже показовою. Під час чемпіонату світу було багато розмов про те, що гонщики UAE Emirates допомагають один одному навіть коли їдуть за свої збірні. На Ломбардії, таке враження, ми побачили зворотне явище: в атаку за 61 км до фінішу одночасно пішли три лідери збірної США (МакНалті, Маттео Йоргенсон і Квінн Сіммонс) разом із Крістіаном Скароні. Останньому, як і МакНалті, також вдалося після цього фінішувати в топ-10 – восьме місце.

А ось Visma Lease a Bike залишилася без високого результату. Йоргенсон після тієї атаки фінішував лише 23-м, а Давіде Піганцолі, який залишився у пелотоні, посів 16 місце. Також до розчарувань варто віднести Бена Хілі, Ярно Відара та Оскара Онлі. Окрема тема – Антоніо Тібері, який брав участь у відриві дня, проте навіть із нього випав дуже рано. А ось кого варто похвалити – так це ветерана Пельо Більбао, який у прощальній гонці в кар'єрі посів сьоме місце.

Дайджест новин

– Презентація маршруту Джиро д'Італія-2027 відбудеться 3 листопада в Римі.

– Натан Ван Хойдонк став одним із спортивних директорів Visma Lease a Bike. 30-річний нідерландець був вимушений рано завершити кар'єру через проблеми з серцем, і після цього працював експертом на телебаченні.

– Італійський велогонщик Якопо Моска завершив кар'єру у віці 33 років, навіть попри те, що його контракт із Lidl Trek діяв до завершення наступного сезону. З урахуванням ще й відходу Чікконе, у ростері Lidl Trek на наступний сезон з'явилося одразу два вільних місця. Чи займе одне з них Філіппо Ганна – питання досі відкрите.

Філіппо Ганна LaPresse

– Ітан Хейтер перейде з Soudal Quick Step у Pinarello Q 36.5. Також команда підсилилася Давіде Баллеріні з XDS Astana.

– Movistar оголосила про підписання трирічного контракту з одним із найбільших молодих талантів світу, Матео Раміресом. Еквадорець цього року фінішував на подіумі молодіжної Джиро.

– Магнус Шеффілд перейде з Netcompany Ineos у UnoX. Контракт – до кінця 2030 року. Дуже цікавий трансфер, враховуючи, що до цього за UnoX виступали виключно скандинавські гонщики.

– Еган Берналь розглядає можливість завершення кар'єри попри те, що його контракт із Netcompany Ineos розрахований ще на три роки. Колумбієць перебуває у роздумах, остаточне рішення ще не ухвалене.

Еган Берналь x.com/giroditalia

– Ділана Ван Барле із Soudal Quick Step під час тренування збило авто. Гонщик отримав перелом зап'ястя та переніс операцію.

– Тадей Погачар, який рвався в бій після травми ще на домашньому чемпіонаті Європи, розпочне повноцінну підготовку до нового сезону раніше, ніж зазвичай.

– Маркель Белокі попрощався з EF Education EasyPost. Де талановитий іспанець продовжить кар'єру – наразі не відомо, проте, найімовірніше, його наступною командою стане Netcompany Ineos. А тим часом британська команда вже підписала Харольда Техаду з XDS Astana.

– Австралійський спринтер Сем Велсфорд перейшов із Red Bull Bora в Jayco AlUla. Контракт на два роки.