Остання велика гонка сезону. Прев’ю Ломбардії-2026

В суботу, 10 жовтня, на півночі Італії відбудеться легендарна велоодноденка Ломбардія-2026. Вона традиційно є останньою топ-гонкою сезону в календарі шосейного велоспорту і заключним із Монументів – серії із 5 найпрестижніших одноденних велогонок, перші чотири з яких відбуваються ще навесні.

І хоча Ломбардія не є останньою гонкою в календарі Світового туру (на наступному тижні у Китаї відбудеться Тур Гуансі), для багатьох велофанатів саме вона ознаменовує собою закриття сезону шосейного велоспорту. У зв'язку з термінами проведення Ломбардію називають "La classica delle foglie morte" – класикою опалого листя. Гонку проводить компанія RCS Sport, яка є організатором і всіх інших топових італійських велогонок, включаючи Джиро д'Італія, Мілан – Сан Ремо та Тіррено – Адріатико.

Історія та факти

– Ломбардія проводиться з 1905 року. Першим переможцем гонки став італієць Джованні Гербі.

– На відміну від більшості топових спортивних подій в Європі, "Класика опалого листя" безперервно проводилась підчас Першої світової війни і переривалась лише на два роки – 1943 і 1944 – підчас Другої світової війни. Таким чином, Ломбардія-2026 стане ювілейною, 120-ю в історії.

– Найуспішнішими гонщиками в історії Ломбардії є легендарний італієць Фаусто Коппі та словенець Тадей Погачар. "Іль Кампіоніссімо" вигравав "Класику опалого листя" 5 разів: у 1946, 1947, 1948, 1949 і 1954 роках. Погачар вигравав Ломбардію в попередні 5 років, проте його феноменальна переможна серія обірветься: Ломбардію-2026 він пропускає через травму.

Тадей Погачар x.com/LeTour

– Найчастіше вигравали Ломбардію господарі, італійці – 69 разів. По 12 звитяг у представників Франції та Бельгії.

– Українські гонщики на Ломбардії не перемагали жодного разу. Найкращий результат – сьоме місце Сергія Гончара у 2003 році.

Маршрут

Ломбардія – найважчий за рельєфом із п'яти Монументів: за перемогу щорічно боряться в основному гірники топового рівня. Складність маршруту робить її більш прогнозованою. Порівняно з іншими Монументами, тут частіше перемагають передстартові топ-фаворити: на "Класиці опалого листя" легше вигравати чистою силою, якщо ти найсильніший на даний момент, фактори везіння та тактичних нюансів відходять на другий план.

При цьому, маршрут Ломбардії – найменш "класичний" серед п'ятірки Монументів. В той час як на Париж – Рубе, Турі Фландрії, Мілан – Сан Ремо та Льєж – Бастонь – Льєж маршрути змінюються вкрай рідко і не радикально, на "Класиці опалого листя" експериментів завжди вдосталь.

x.com/Il_Lombardia

До 1960 року гонка стартувала і фінішувала у Мілані, з 1961 до 1984 року в якості фінішної локації використовувався Комо, після чого протягом 5 років гонщики їхали у зворотному напрямку – із Комо в Мілан. А далі почалися масові експерименти: в якості стартових чи фінішних точок маршруту з'являлися також Монца, Варезе, Канту, Бергамо, Лекко і навіть швейцарський Мендрізіо, де Ломбардія стартувала у 2004 – 2006 роках.

В останні 12 років заключний Монумент сезону або стартує в Комо і фінішує в Бергамо, або навпаки. При цьому, учасники "Класики опалого листя" не долають одну і ту ж дистанцію в прямому або зворотному напрямку, маршрути Комо – Бергамо і Бергамо – Комо зовсім різні.

В 2026 році Ломбардія стартуватиме в Бергамо та фінішуватиме в Комо, як і зазвичай у парні роки. Дистанція гонки складе 240 км. Розв'язка буде ідентичною тій, яка використовувалася в 2022 році з подвійним проходженням підйому Сан Фермо делла Батталья (2,8 км із середнім градієнтом у 6,9%) і перевалом Чівільо (4,2 км, 9%) між ними. В 2024 році маршрут був дещо іншим: Чівільо довелося прибрати з карти гонки через ремонтні роботи, пов'язані зі зсувом.

ilombardia.it

А ось стартова частина гонки буде схожою на 2024 рік: з перевалами Сельвіно (10,5 км, 5,6%), Колле ді Бербенно (4,5 км, 6,3%) і Вальп'яна (10,4 км, 6,1%). З тією тільки різницею, що перед Сельвіно буде підйом не на Форчелліно Б'янцано, а на Бокке дель Гавардо (3,1 км, 4,7%). На екваторі гонки спортсмени подолають підйом Джовенанца (3,6 км, 9,1%). Перед першим підйомом на Сан Фермо делла Батталья буде традиційний ступінчатий Мадонна дель Гізалло (8,6 км, 5,4%).

Фаворити

У попередні 5 років на Ломбардії безроздільно домінував Тадей Погачар. Проте цього року зірковий словенець пропускає "класику опалого листя" через наслідки перелому ключиці, тому в його свити є історичний шанс виграти заключний Монумент сезону. І прогавити такий шанс не хоче ніхто, тому битва на Ломбардії очікується безкомпромісна.

Головним претендентом на перемогу вважається Ремко Евенепул. Останні два тижні для нього видалися неоднозначними: спершу він провалив групову гонку на чемпіонаті світу, не виправдавши статус фаворита №1, а потім став чемпіоном Європи.

Ремко Евенепул Getty Images

У попередні два роки саме лідер Red Bull Bora фінішував на Ломбардії другим, тому немає нічого дивного в тому, що саме його вважають фаворитом №1. Проте з Ломбардією в Ремко вкрай непрості стосунки. В 2020 році він зазнав тут жахливого падіння на спуску з Муро ді Сормано. Цього року даної ділянки в маршруті не буде, проте неприємні спогади навряд чи зникли.

Тим більше, що падіння в буквальному сенсі на рівному місці на ЧЄ-2026 говорить про те, що проблеми Евенепула з навиками управління велосипедом все ще не залишилися у минулому. Діаметрально різні виступи Ремко на чемпіонатах Європи та світу в останні два тижні показали, що його форма нестабільна, тому нікого не здивує як перемога, так і провал бельгійця. Одне можна сказати точно: якщо у лідера Red Bull Bora буде вдалий день, то боротися з ним буде вкрай важко.

Будуть у складі Red Bull Bora й інші гонщики, здатні поборотися за високі місця. Серед них – Джуліо Пелліццарі, проте зараз його форма далека від оптимальної: він провалився і на чемпіонаті світу, і на європейській першості, хоча до цього демонстрував дуже хороші результати на осінніх італійських одноденках. Проте в цілому у Джуліо зараз не та форма, щоби отримати свободу дій у Red Bull Bora, у складі якої на старт вийде головний фаворит гонки.

Джуліо Пелліццарі x.com/giroditalia

Також вийде на старт Прімож Рогліч, який непогано виглядав у групових гонках чемпіонатів світу та Європи, а на тижні став чемпіоном Європи в розділці – хоч склад її учасників був відверто скромний. Для Флоріана Ліповітца, якому явно бракує вибуховості, складна за рельєфом Ломбардія – одна із небагатьох топових одноденок, де він здатен боротися за високі місця.

Одним із головних суперників Евенепула повинен стати все той же Джуліо Чікконе, який минулого тижня програв йому лічені міліметри на чемпіонаті Європи. Через гірший фінішний спринт гонщику Lidl Trek потрібно буде намагатися скинути бельгійця у підйомах, а у розв'язці Ломбардії-2026 рівнини не буде взагалі: якщо скинути Ремко з колеса таки вдасться, то у Чікконе будуть шанси втримати перевагу до фінішу.

Другим номером Lidl Trek буде Хуан Аюсо, проте тут ситуація схожа з Пелліццарі: провали на чемпіонатах Європи та світу змушують сумніватися в його здатності поборотися за високі місця на Ломбардії.

Ще одним вкрай небезпечним суперником для Евенепула буде Поль Сейксас. В цілому, для нього переможний сценарій такий же, як і для Чікконе: скинути Ремко у підйом і не доводити до фінішного спринта. На відміну від Чікконе та Евенепула, лідер Decathlon CMA CGM пропускав чемпіонат Європи та цілеспрямовано готувався до Ломбардії. І не виключено, що така стратегія принесе успіх.

Поль Сейксас Getty Images

Що стосується UAE Emirates, то за відсутності Погачара капітаном команди буде Ісаак Дель Торо, якого також, беззаперечно, слід відносити до числа фаворитів першого ешелону. Проте варто враховувати, що за декілька днів до старту Ломбардії Дель Торо розповів про болі в коліні, які почали мучити його під час чемпіонату світу-2026. Правда чи спроба заплутати суперників? Покаже лише гонка.

Ще одна опція – свіжоспечений чемпіон світу, Брендон МакНалті. Втім, здобути ще одну гучну перемогу йому буде важко. В першу чергу тому, що на Ломбардії через її селективність фактор тактики буде менш вагомим, ніж на чемпіонаті світу. Та й Дель Торо – все ж яскраво виражений №1 у командній ієрархії, і цього не змінить навіть веселкова майка на плечах МакНалті.

Минулого тижня Visma Lease a Bike дуже вдало розіграла чисельну більшість не генеральній репетиції Ломбардії, Джиро дель Емілія. Бенефіціаром цього став Давіде Піганцолі, який здобув сольну перемогу пізньою атакою. В той же час, Маттео Йоргенсон блискуче робив те ж, що і на чемпіонаті світу – руйнував роботу групи з переслідування свого партнера по команди.

Напевно, щось схоже нідерландська команда спробує провернути і на Ломбардії – можливо, цього разу вже з Йоргенсоном на вістрі атаки. Проте повторити такий трюк буде значно важче: тут і рельєф складніший, який знижує значимість фактору тактики, і поле суперників значно солідніше.

Ще одним топ-претендентом на перемогу буде Том Підкок, який сильно виглядав і на канадських класиках, і на чемпіонаті світу, і на Джиро дель Емілії. Усюди він був близьким до перемоги, та жодну із цих гонок британець так і не виграв. Можливо, його час настане саме на Ломбардії? Не виключено, особливо враховуючи, що Підкок – чи не єдиний топ-фаворит, у якого будуть шанси в спринті проти Евенепула.

Том Підкок Getty Images

Колишню команду Тома, Netcompany Ineos, очолить Оскар Онлі, який замкнув топ-3 на Джиро дель Емілії. Перед цим британець класно виступив на чемпіонаті світу, хоч 17 місце в підсумковому протоколі й не відображає цього повною мірою. Наприкінці провального сезону Netcompany Ineos вкрай потрібен високий результат на Ломбардії, і Онлі за сприятливих обставин здатен його принести.

Виступлять на "класиці опалого листя" і герої Вуельти – Енрік Мас і Річард Карапас. У піковій формі обидва могли би бути явними претендентами на найвищі місця, проте, здається, у обох ця форма вже позаду.

Мікель Ланда спробує на мажорній ноті попрощатися із Soudal Quick Step. Левову частку сезону баск пропустив, і лише наприкінці Вуельти зумів віднайти бойову форму. Свіжість у ногах, запізнілий пік форми – в жовтні ці фактори можуть стати вкрай вагомими.

Мікель Ланда x.com/giroditalia

Капітаном Bahrain Victorious буде Ленні Мартінес, проте, здається, після блискучого виступу на Тур де Франс його форма пішла на спад. Француз пропустив чемпіонати світу та Європи, і замість цього виступав на осінніх італійських одноденках, проте і там не вражав.

Можуть поборотися за високі місця і два гонщики Lotto Intermarche – Леннерт Ван Етвелт і Ярно Відар. Останній після солідного виступу на Вуельті продовжує перебувати в хорошій формі, і у вівторок виграв Тре Валлі Варезіне в очній боротьбі з Підкоком і Йоргенсоном.