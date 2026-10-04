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Евенепул випередив Чікконе в битві за золото ЧЄ-2026

Олег Дідух — 4 жовтня 2026, 18:20
Евенепул випередив Чікконе в битві за золото ЧЄ-2026
Ремко Евенепул
Getty Images

Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул став чемпіоном Європи 2026 року в груповій гонці серед чоловіків у елітній категорії. В її рамках спортсмени подолали 196 км горбистої дистанції з Любляни до Сенчура.

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У парному фінішному спринті Евенепул лише завдяки фотофінішу випередив італійця Джуліо Чікконе. Топ-3 замкнув ще один представник збірної Італії, Крістіан Скароні, який програв 59 секунд.

Зазначимо, що за 36 км Евенепул впав у повороті на вершині підйому, проте оперативно зумів повернутися в боротьбу за найвищі місця.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу групову гонку серед юніорок виграла італійка Адзурра Баллан, донька ексчемпіона світу Алессандро Баллана.

Ремко Евенепул Джуліо Чікконе Чемпіонат Європи з велоспорту

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