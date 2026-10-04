Евенепул випередив Чікконе в битві за золото ЧЄ-2026
Ремко Евенепул
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Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул став чемпіоном Європи 2026 року в груповій гонці серед чоловіків у елітній категорії. В її рамках спортсмени подолали 196 км горбистої дистанції з Любляни до Сенчура.
У парному фінішному спринті Евенепул лише завдяки фотофінішу випередив італійця Джуліо Чікконе. Топ-3 замкнув ще один представник збірної Італії, Крістіан Скароні, який програв 59 секунд.
Зазначимо, що за 36 км Евенепул впав у повороті на вершині підйому, проте оперативно зумів повернутися в боротьбу за найвищі місця.
Підсумкові результати:
Раніше жіночу групову гонку серед юніорок виграла італійка Адзурра Баллан, донька ексчемпіона світу Алессандро Баллана.