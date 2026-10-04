Евенепул випередив Чікконе в битві за золото ЧЄ-2026

Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул став чемпіоном Європи 2026 року в груповій гонці серед чоловіків у елітній категорії. В її рамках спортсмени подолали 196 км горбистої дистанції з Любляни до Сенчура.

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У парному фінішному спринті Евенепул лише завдяки фотофінішу випередив італійця Джуліо Чікконе. Топ-3 замкнув ще один представник збірної Італії, Крістіан Скароні, який програв 59 секунд.

INSANE FINALE AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS!! 🤯🤯 Remco Evenepoel comes from miles back in the sprint to pip Giulio Ciccone to the title! 🌟 https://t.co/KcSQTo0IB7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

Зазначимо, що за 36 км Евенепул впав у повороті на вершині підйому, проте оперативно зумів повернутися в боротьбу за найвищі місця.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу групову гонку серед юніорок виграла італійка Адзурра Баллан, донька ексчемпіона світу Алессандро Баллана.