Ексчемпіон світу зійшов із Вуельти-2026

Зірковий данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен припинив боротьбу на Вуельті-2026 – у середу, 2 вересня, він не вийде на старт 11 етапу гонки.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Lidl Trek.

За їхньою інформацією, причиною сходу стала хвороба, він якої Педерсен страждає протягом кількох днів.

30-річний данець підходив до Вуельти в статусі головного фаворита в боротьбі за зелену майку найкращого спринтера, проте не виправдав сподівань. На момент сходу він посідав лише 4 місце в спринтерському заліку, і лише одного разу фінішував у топ-6 на етапі: 2 місце на 8 етапі.

У липні поточного року Педерсен завоював зелену майку найкращого спринтера на Тур де Франс.

Нагадаємо, на 8 етапі з Вуельті внаслідок падіння зійшов Тадей Погачар, який лідирував у загальному заліку.