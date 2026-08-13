Боксер Колон помер після 10 років боротьби з наслідками травми мозку, отриманої на рингу

У віці 33 років після тривалої боротьби з хворобою, яка розпочалася після отриманої на рингу черепно-мозкової травми, помер американсько-пуерториканський боксер Прічард Колон.

Про це повідомляє пресслужба WBO (Світова боксерська організація).

"Боєць до самого кінця. Сім'я WBO сумує з приводу смерті Прічарда Колона, чия мужність, сила та бойовий дух виходили далеко за межі рингу. Його найвеличніший бій став свідченням стійкості та незламної любові до своєї родини. Спочивай з миром, чемпіоне", – йдеться в заяві.

Його батько написав у своєму Фейсбуці, що його син наразі перебуває в кращому світі. Він жалкує, що не встиг вивезти його на відпочинок в Пуерто-Рико, про який мріяв колишній спортсмен.

Нагадаємо, що в жовтні 2015 року Колон провів останній бій у своєму житті, вийшовши на ринг проти Террела Вільямса, що завершився трагедією.

Вільямс завдав Прічарду низку ударів в районі потилиці, які спочатку призвели до субдуральної гематоми боксера, а вже в лікарні у Колона діагностували серйозне пошкодження мозку, після якого він вже не зміг жити звичним життям.

Пуерто-риканський боксер перебував у стані коми 221 день. А вже після того, як він з неї вийшов, Колон перебував у стійкому вегетативному стані. Під опікою родини спортсмен лікувався до цього дня.

Боксерська спільнота визнала удари Террела Вільямса у поєдинку проти Прічарда "кролячими", тобто забороненими на професійному ринзі прийомами. За рік після поєдинку було впроваджено "Правило Прічарда Колона", яке забороняє подібні удари. Згодом Всесвітня боксерська рада (WBC) присвоїла Колону звання почесного чемпіона WBC.

Нагадаємо, що напередодні неочікувано помер 17-річний вихованець футбольної академії Полісся Максим Баранівський.