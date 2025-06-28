Експереможець Джиро д’Італія пропустить Тур де Франс-2025

Відомий еквадорський велогонщик Річард Карапас пропустить Тур де Франс-2025.

Про це повідомляє пресслужба його команди, EF Education EasyPost.

Причиною є шлунково-кишкова інфекція, яку нещодавно підхопив 32-річний спортсмен. Набрати оптимальні кондиції до старту Туру він не зможе.

Карапас чотири рази брав участь у Тур де Франс, його найкращий результат – третє місце в загальному заліку в 2021 році. Минулого року еквадорець виграв етап і гірський залік "Великої петлі".

Карапас є переможцем Джиро д’Італія-2019. Цього року на італійській багатоденці він посів 3 місце в загальному заліку та виграв 11 етап. В 2021 році еквадорець став олімпійським чемпіоном у груповій гонці.

Тур де Франс-2025 стартує в наступну суботу, 5 травня, та завершиться 27 липня.