Тур де Франс. Карапас виграв "королівський" етап, Погачар забезпечив собі п’ятий титул
Еквадорський велогонщик команди EF Education EasyPost Річард Карапас став переможцем 20 етапу Тур де Франс-2026. У суботу, 25 липня, гонщики подолали 171 км гірської дистанції з Бурж д'Уазану до Альп д'Уез із набором висоти у 5450 метрів.
Карапас, який брав участь у відриві дня, у підсумку випередив бельгійця Ремко Евенепула з Red Bull Bora та американця Сеппа Кусса з Visma Lease a Bike. Кусс тривалий час лідирував на етапі, проте двічі поспіль впав на спуску.
Для Карапаса це друга перемога на етапі Туру-2026, яка ще й принесла йому перемогу в гірському заліку Тур де Франс-2026.
Словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні побив рекорд підйому на Альп д'Уез, фінішував четвертим на етапі. Це дозволило йому де-факто забезпечити собі п'ятий в кар'єрі титул переможця Тур де Франс. Партнер Погачара по UAE Emirates зумів зберегти третє місце в загальному заліку та білу майку найкращого молодого гонщика.
Результати 20 етапу:
Загальний залік:
У неділю, 26 липня, Тур де Франс-2026 завершиться 89-кілометровим рівнинним етапом з Туарі до Парижу. Дистанція була скорочена на 44 км через екстрену ситуацію з лісними пожежами у Франції.