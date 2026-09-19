Іменитий велогонщик пропустить чемпіонат світу-2026

Зірковий велогонщик команди EF Education EasyPost Річард Карапас не допоможе збірній Еквадору на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.

Причиною такого рішення Карапас назвав проблеми зі здоров'ям, проте не уточнив, які саме. Таким чином, одноосібним лідером збірної Еквадору в груповій гонці чемпіонату світу-2026 буде Джонатан Нарваес із команди UAE Emirates.

Карпапас у складі збірної Еквадору на чемпіонатах світу ніколи не піднімався вище 22 місця, проте на Олімпіаді-2020 у Токіо завоював золото в груповій гонці.

У поточному сезоні 33-річний спортсмен посів 8 і 4 місця на Тур де Франс і Вуельті відповідно. На Турі також виграв два етапи та горохову майку гірського короля.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 20 до 27 вересня у канадському Монреалі.