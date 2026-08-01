Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Велоспорт

Евенепул здобув рекордну перемогу на Класиці Сан-Себастьян

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 18:03
Евенепул здобув рекордну перемогу на Класиці Сан-Себастьян
Ремко Евенепул
x.com/LeTour

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем престижної іспанської одноденки Світового туру Класика Сан-Себастьян. Гонщики подолали 221 км середньогірської дистанції зі стартом і фінішем у Сан-Себастьяні.

La Flamme Rouge

У парному фінішному спринті Евенепул випередив еквадорця Річарда Карапаса з EF Education EasyPost. Топ-3 у спринті з другої групи замкнув британець Бен Талетт. Минулорічний чемпіон гонки, італієць Джуліо Чікконе з Lidl Trek, посів шосте місце.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня Евенепул фінішував другим у загальному заліку Тур де Франс. Карапас завершив "Велику петлю" восьмим у генеральній класифікації та завоював горохову майку найкращого гірника.

Ремко Евенепул Річард Карапас Класика Сан-Себастьян

Ремко Евенепул

Рекорди та щедрість Погачара, найкращий Гран тур Евенепула. Підсумки Тур де Франс-2026
Тур де Франс. Евенепул здобув другу перемогу поспіль, Ліповітц зійшов
Схід Вінгегора, найкращий гірський етап у кар’єрі Евенепула. Підсумки другого тижня Тур де Франс-2026
Тур де Франс. Евенепул переміг у горах, схід Вінгегора
Чи зможуть Евенепул і Сейксас кинути виклик Погачару? Прев’ю Льєж – Бастонь – Льєж

Останні новини