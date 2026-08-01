Евенепул здобув рекордну перемогу на Класиці Сан-Себастьян

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем престижної іспанської одноденки Світового туру Класика Сан-Себастьян. Гонщики подолали 221 км середньогірської дистанції зі стартом і фінішем у Сан-Себастьяні.

La Flamme Rouge

У парному фінішному спринті Евенепул випередив еквадорця Річарда Карапаса з EF Education EasyPost. Топ-3 у спринті з другої групи замкнув британець Бен Талетт. Минулорічний чемпіон гонки, італієць Джуліо Чікконе з Lidl Trek, посів шосте місце.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня Евенепул фінішував другим у загальному заліку Тур де Франс. Карапас завершив "Велику петлю" восьмим у генеральній класифікації та завоював горохову майку найкращого гірника.