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Карапас став рекордсменом Південної Америки за перемогами на Гран турах

Олег Дідух — 24 липня 2026, 12:40
Карапас став рекордсменом Південної Америки за перемогами на Гран турах
Річард Карапас
x.com/LeTour

Еквадорський велогонщик команди EF Education EasyPost Річард Карапас став рекордсменом Південної Америки за кількістю перемог на етапах Гран турів.

Про це повідомляє CategoryCafe.

Напередодні Карапас виграв 18 етап Тур де Франс-2026. Для цього ця перемога стала другою на "Великій петлі" та сумарно дев'ятою за кар'єру на Гран турах: ще 4 перемоги він здобув на Джиро д'Італія, і 3 – на Вуельті.

Таким чином, Карапас став одноосібним рекордсменом серед південноамериканських велогонщиків за перемогами на етапах Гран турів. Раніше він ділив це звання з легендарними колумбійцями Найро Кінтаною та Лучо Еррерою, на рахунку яких по 8 перемог.

Карапас 5 разів фінішував на подіумі загального заліку Гран турів, зокрема виграв Джиро д'Італія-2019.

Тур де Франс Річард Карапас

Річард Карапас

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