Рекордний титул Евенепула на Класиці Сан-Себастьян, відкриття трансферного ринку. Підсумки тижня

Гонка тижня

1 серпня: Класика Сан-Себастьян (Іспанія)

Через тиждень після завершення Тур де Франс за традицією відбулася найпрестижніша одноденна велогонка Іспанії – Класика Сан-Себастьян, або, як її називають самі баски, Класікоа Доностія. У статусі беззаперечного фаворита №1 до гонки підійшов Ремко Евенепул, який до цього тричі стартував на Класиці Сан-Себастьян, і всі три візити бельгійця завершувалися перемогою.

Проте всі три перемоги були здобуті у ті сезони, коли Ремко пропускав Тур де Франс. Виграти Класікоа Доностія одразу після участі у "Великій петлі" було для нього новим викликом. Але він впорався із ним блискуче, здобувши четверту перемогу та ставши одноосібним рекордсменом за цим показником.

Хоча перемога Евенепула і була прогнозованою, легкою її точно не назвеш. Гонка пішла не за планом Ремко за 52 км до фінішу, коли у нього трапилася механічна поломка велосипеда та карбонового коня довелося міняти. Усе це відбувалося уже тоді, коли в гонці почали розгортатися вирішальні події і, звісно, ніхто чекати на Евенепула не став.

Найдивніше те, що не опустився за бельгійцем і ніхто з партнерів по Red Bull Bora, хоча їх попереду було чимало. І лише на початку передостаннього підйому на Ерлаїтц до Евенепула опустився Джуліо Пелліццарі, проте не можна сказати, що його старання сильно допомогли Ремко. Попри видатний індивідуальний хід бельгійця, на рівнині така допомога була би значно кориснішою.

Ремко Евенепул x.com/LeTour

Не зважаючи на всі старання Евенепула, вершину Ерлаїтца від подолав на 36-секундному відставанні від групи лідерів. Проте на спуску Ремко вдалося доволі швидко ліквідувати цей гандикап і повернутися в боротьбу за перемогу.

На заключному – короткому та дуже крутому – пагорбі Мурхіль Тонторра Евенепул пішов у атаку, і всидіти за ним зміг лише Річард Карапас. Саме вони і розіграли перемогу в гонці в парному спринті. Можливо, якби фініш був у пагорб, то у еквадорця були б якісь шанси, але не на рівнині.

Евенепул вчетверте виграв Класику Сан-Себастьян і показав, наскільки він додав у тих компонентах, які раніше вважалися його яскраво вираженими слабкими сторонами – проходженні спусків (саме на даунхілі Ремко ліквідував 36-секундне відставання від групи лідерів) та фінішному спринті. Так, спуск із Ерлаїтца був доволі силовим і дозволив бельгійцеві показати свій чудовий індивідуальний хід, проте не можна сказати, що навики управління велосипедом там не мали ніякого значення – все ж, баскські дороги дуже вузькі та небезпечні.

І те, як Ремко у солідному для сучасного велоспорту віці додає у слабких для себе компонентах, дуже приємно вирізняється на фоні більшості сучасних велогонщиків на кшталт Хуана Аюсо, які рано виходять на пік і впираються в стелю можливостей. Евенепул же став професійно займатися велоспортом дуже пізно, у 17 років, тому простір для прогресу в нього, цілком імовірно, ще дуже великий.

Ремко Евенепул Getty Images

Карапас же фінішував другим. Чи були у нього шанси виграти? Навряд чи. Багато хто критикував гонщика EF Education EasyPost за те, що він включався в парну роботу з Евенепулом на спуску та рівнині перед фінішем, хоча як завідомо слабкіший фінішер міг би цього не робити. Проте чи дало би це Річарду якісь шанси у спринті проти Ремко? Навряд чи.

Топ-3 у спринті з другої групи замкнув Бен Талетт із Visma Lease a Bike. Нідерландська команда взагалі була дуже активною по ходу Класики Сан-Себастьян, окремо варто відзначити Луї Барре, який атакував на ранніх етапах гонки, проте зберіг сили на заключні кілометри. Він спустися з Мурхіль Тонторра разом із минулорічним переможцем Джуліо Чікконе позаду лише дуету лідерів. Це давало Барре шанси на щонайменше четверте місце, проте втриматися під тиском групи переслідувачів їм не вдалося, і у підсумку Луї фінішував лише 19-м.

Чікконе ж замкнув топ-6 – італієць виглядав непогано, проте не настільки сильно, як торік. П'ятим став Пельо Більбао, який проводить свій прощальний сезон у кар'єрі.

А ось UAE Emirates занести собі в актив Класику Сан-Себастьян-2026 не може. Так, команда Мауро Джанетті була активно, той же Джей Вайн на Жаїскібелі йшов у ранню атаку з Максімом Ван Гілсом. Перед Мурхіль Тонторра саме UAE Emirates найактивніше працювали попереду, готуючи атаку Джонатана Нарваеса. Проте ставка була невдалою: еквадорець погано почувався і замість атаки випав із групи лідерів. У підсумку найкращим із гонщиків UAE Emirates найкращим став Ян Крістен – 7 місце.

Восьмим фінішував інший швейцарець – Марк Хірші. Для гонщика Tudor це перший солідний виступ на гонці Світового туру в поточному сезоні.

Наступний тиждень

3 – 9 серпня: Тур Польщі

Уже 3 серпня стартує наступна багатоденка Світового туру – Тур Польщі, який за останнє десятиріччя заробив собі репутацію чи не найбільш небезпечної серед гонок топового рівня. Загибель Бьорга Ламбрехта, жахливий інцидент із Фабіо Якосбеном – лише найбільш пам'ятні, та далеко не унікальні епізоди. І це комбінації трьох факторів: банальних співпадінь, небезпечної для велогонок дорожньої архітектури Польщі та невдалих рішень організаторів. Залишається лише сподіватися, що цього року все обійдеться без серйозних інцидентів.

Хоча перший же етап виглядає потенційно травмонебезпечним. 234 км з Гдині до Кошаліна, на перший погляд, підходить спринтерам. Проте підйом Гура Хелмска за 7 км до фінішу може спутати карти. Безумовно, 1,5 км із середнім градієнтом у 4,1% можуть вибити з гри лише найбільш паркетних спринтерів, проте крутий спуск під кінець дистанції призведе до дуже високих швидкостей на заключних кілометрах, коли позиційна боротьба у пелотоні максимально напружена. Зрештою, той самий етап Туру Польщі-2020, який завершився жахливим падінням Якобсена, був схожим у плані конфігурації фінішних кілометрів.

Маршрут 1 етапу La Flamme Rouge

Після цього на гонщиків чекатимуть ще два рівнинних етапи для чистих спринтерів, які на папері виглядають менш небезпечними. А на четвертий день Туру Польщі розпочнуться вирішальні події у боротьбі за загальний залік. По ходу 4 етапу з Жагані до Карпача гонщики в'їдуть у гори, і під кінець дня на них чекатимуть непрості за мірками Туру Польщі випробування.

Спершу – перевал Боровіце: 4,6 км із середнім градієнтом у 5,7%. Далі – підйом до Карпача (7 км, 6,2%), короткий спуск і фінальний пагорб у 1,1 км із середнім градієнтом у 8,3%. Найважчий етап Туру Польщі-2026, який матиме вирішальний вплив на формування підсумкового загального заліку.

Маршрут 4 етапу La Flamme Rouge

Втім, це не означає, що на подальших етапах суттєві зміни в генеральній класифікації неможливі. На 5 етапі з Ополе до Кочєржа перед фінішем на гонщиків чекатиме дуже крута ділянка – 1,5 км, 11,5 %. Чудове місце для атаки класичного панчера.

Маршрут 5 етапу La Flamme Rouge

Далі на гонщиків чекатиме класичний етап до Буковіна Таржаньскої, який теж достатньо складний для того, щоби внести зміни в загальний залік.

Маршрут 6 етапу La Flamme Rouge

Ну а в останній день Туру Польщі-2026 остаточна генеральна класифікація сформується за підсумками 13-кілометрової здебільшого рівнинної розділки у Вєлічці.

Маршрут 7 етапу La Flamme Rouge

На папері беззаперечним фаворитом №1 загального заліку є Жоау Алмейда, в якого нинішній сезон пішов шкереберть через вірус. Пропустивши Джиро та Тур, португалець тепер готується до Вуельти. В якій формі він буде на Турі Польщі? Важко сказати.

Востаннє ми бачили Алмейду в гонках у червні на Турі Овернь-Рона-Альпи, де він виглядав абсолютно безпорадним. Функціональна яма після хвороби була дуже глибокою, проте півтора місяці – солідний термін, за який можна було з цієї ями вибратися. Якщо ж у Алмейди щось піде не так, то у UAE Emirates є два запасних варіанти на загальний залік – це Бенуа Конферуа та Ян Крістен.

Жоау Алмейда Getty Images

Два потенційних претенденти на капітанство у Red Bull Bora – це талановитий Фінн Фішер-Блек, який зазвичай видає свої найкращі результати на старті сезону, та "нейтральний" росіянин Олександр Власов. Хоча останньому вже дуже давно не доводилося пробувати себе в ролі капітана на загальний залік багатоденки Світового туру.

Лідером Bahrain Victorious буде Сантьяго Буйтраго, якому такий складний маршрут Туру Польщі піде на користь. Варто звернути увага на панчера Lidl Trek Андреа Баджолі, який наприкінці сезону перейде в XDS Astana.

А ось чемпіон Монако Віктор Ланжелотті перебрався у казахстанську команду з Netcompany Ineos уже зараз, по ходу сезону. Минулого року на Турі Польщі він виграв етап і фінішував у топ-5 загального заліку. Результат, повторити який одразу після переходу в нову команду буде непросто. Запасні варіанти для XDS Astana – досвідчені італійські панчери Альберто Беттіоль і Дієго Уліссі.

Не списуємо з рахунків легендарного ветерана та господаря гонки, Міхала Квятковскі. Проте більш реально, що головною ставкою Netcompany Ineos за рахунок сильної розділки буде Магнус Шеффілд. Також варто звернути увагу на Луї Барре з Visma Lease a Bike, який щойно вдало проявив себе на Класиці Сан-Себастьян.

У спринтах очікуємо на дуель між Джонатаном Міланом і Полем Маньє – свого роду рімейк Джиро д'Італія. Завадити їм може, перш за все, Йорді Меус, а також Сем Велсфорд і Хуан Себастьян Молано. В розділці поборотися за перемогу може досвідчений швейцарець Штефан Кюнг.

Дайджест новин

У зв'язку з тим, що Тур де Франс-2026 Чемпіон висвітлював у дещо іншому форматі, дайджесту новин зі світу велоспорту на нашому сайті не було ще з червня. А цікавих подій за межами трас за цей час відбулося чимало. До того ж, 1 серпня офіційно відкрилося трансферне вікно.

– Тривалий час повернення Джонатана Нарваеса в Netcompany Ineos вважалося вже фактично вирішеною справою. Проте доволі несподівано еквадорець ухвалив рішення залишитися в UAE Emirates і продовжив контракт одразу на три роки – до кінця 2029 року.

Джонатан Нарваес LaPresse

– Схожий маневр провернув і Джей Хіндлі. Він також у останній момент відмовився від переходу в Visma Lease a Bike та вирішив залишитися у Red Bull Bora.

– Під час Тур де Франс-2026 багато розмов було про підвищення активності антидопінгових служб, які навіть будили гонщиків серед ночі для допінг-тестів. Почалося все з того, що ще до старту Туру Міжнародний союз велосипедистів (UCI) почав розглядати варіант із запровадженням "паспорта потужності" гонщика для боротьби з допінгом. Згідно із задумкою, він працюватиме паралельно з біологічним паспортом.

Ключовим елементом пропонованої системи буде метрика тренувального навантаження в кілоджоулях. Моделі даних будуть відстежувати зміни потужності гонщика з часом, а не реагувати на незвичайні разові результати, які з великою ймовірністю будуть помилковими.

Гонщики поставилися до такої ідеї негативно, оскільки впровадження "паспорта потужності" передбачає передачу конфіденційних даних з тренувань, а також те, що дана система може припускатися помилок і не враховувати обставин, за яких демонструвалися ті чи інші показники. Голова профсоюзу велогонщиків Адам Хансен ще взимку виступив проти даного нововведення.

– Прімож Рогліч покине Red Bull Bora наприкінці поточного сезону. При цьому, ветеран не планує завершувати кар'єру, а хоче провести ще один, прощальний сезон, і шукає собі команду для цього. Наразі найбільш імовірний варіант – Bahrain Victorious. Також фігурують чутки про UAE Emirates, у правдивість яких повірити непросто. А ось Pinarello Q 36.5 виглядає значно реалістичнішим варіантом.

– Данський велогонщик команди UnoX Магнус Корт завершить кар'єру наприкінці поточного сезону. У 33 роки – далеко не критичний вік за сучасними мірками.

– Багаторічний генеральний менеджер Lidl Trek Лука Гуерчілена після свого відходу з посади не залишиться осторонь світу велоспорту. Він стане керівником спортивного відділу RCS Sport – одного з двох найбільших організаторів гонок у світі велоспорту, якому належать, зокрема, Джиро д'Італія, Мілан – Сан Ремо, Ломбардія, Тіррено – Адріатико та Тур ОАЕ.

– Матьє Ван дер Пул на Олімпіаді 2028 року планує виступити як на шосе, так і у маунтенбайку.

– Бен О'Коннор у 2027 році повернеться в Decathlon CMA CGM. Де-факто він замінить Фелікса Галля, який перейде в Lidl Trek. Для О'Коннора це вдалий крок у кар'єрі, оскільки він повертається у ту команду, в складі якої досягнув головних успіхів у кар'єрі. А після переходу в Jayco AlUla два роки тому його рівень помітно просів.

– Серед команд, які претендують на Поля Сейксаса, є і Visma Lease a Bike. При чому, нідерландська команда не вступила у гонку за вундеркінда недавно – вони працюють над цим підписанням уже рік.

Поль Сейксас x.com/LeTour

Втім, шанси Visma Lease a Bike виглядають не надто високими. Фінансово нідерландці навряд чи будуть здатні конкурувати з UAE Emirates, Red Bull Bora, Lidl Trek чи Netcompany Ineos. А компенсувати це привабливістю проєкту зі спортивної точки зору буде дуже важко – в останні кілька років Visma Lease a Bike виглядає командою, яка вступає у стадію занепаду.

Втрата кількох ключових персон із керівництва і персоналу, далеко не ідеальна атмосфера в команді, через яку раптово завершив кар'єру Саймон Єйтс… А під час Тур де Франс ще й Йонас Вінгегор зізнався, що також перед стартом сезону роздумував над завершенням кар'єри. Відкинув він ці думки лише після того, як Visma Lease a Bike пішла йому на зустріч у процесі формування календаря на сезон і погодилася додати до нього Джиро д'Італія, хоча в команді хотіли, щоби данець знову зосередився виключно на Тур де Франс.

Це зізнання він Вінгегора трапилося ще до його сходу з Туру через перелом ключиці. А після падіння стали говорити про те, що це може стати каталізатором, який таки змусить Йонаса повісити велосипед на цвях. Проте, відверто кажучи, повірити в таке складно. А ось зміна команди виглядає в теорії досить логічно, проте майже нездійсненно на практиці.

Ну а поки що Вінгегор заявив, що не виключає участі у чемпіонаті світу-2026, хоча багато хто прогнозував, що після перелому ключиці на Тур де Франс сезон для нього завершено.

Йонас Вінгегор x.com/lavuelta

– Мікель Ланда наприкінці сезону покине Soudal Quick Step і повернеться у рідну Euskaltel Euskadi, де і розпочинав свою професійну кар'єру.

– Власне кажучи, з наступного року Soudal Quick Step змінить свою назву. Компанія Quick Step припиняє своє спонсорування проєкту, яке тривало з моменту заснування команди в 2003 році. До цього Quick Step з 1999 року була одним із спонсорів попередньої інкарнації команди, Mapei. У спонсорському пулі команди Quick Step замінить Safety Jogger. Кінець епохи…

– Каспер Ван Уден наприкінці сезону покине Picnic PostNL і перейде в Alpecin Premier Tech. Там він замінить іншого спринтера, Кейдена Гроузва, який переходить у Tudor Cycling. Ну а Picnic PostNL, яка і так із величезним запасом є найгіршою командою Світового туру, втрачає одного із останніх своїх конкурентоздатних гонщиків.

– Елія Вівані покине свою менеджерську посаду в Netcompany Ineos, на якій він провів лише один рік.

– EF Education EasyPost продовжила контракт із Алексом Боденом, якому спільні тренування з Полем Сейксасом дозволили досягти помітного прогресу в кар'єрі.

А ось талановитого гірника Георга Штайнхаузера EF Education EasyPost втратить: родич легендарного Яна Ульріха з наступного сезону виступатиме за Red Bull Bora.

– Lotto Intermarche продовжив на два роки контракт зі своїм головним молодим талантом Ярно Відаром.

– Pinarello Q36.5 оголосила про підписання одного з найкращих панчерів світу, швейцарця Мауро Шміда з Jayco AlUla. Цього року він провів блискучу арденську кампанію, а недавно виграв етап на Тур де Франс.

– Іван Гарсія Кортіна із Movistar перейде в Alpecin Deceuninck, контракт на два роки. Солідне підсилення для команди Ван дер Пула та Філіпсена під північні класики.

– UAE Emirates наприкінці поточного сезону відпустить Хуана Себастьяна Молано та Ігоря Аррієту. Натомість, команда підпише Марко Фріго з NSN та Абеля Бальдестоуна з Caja Rural. Перехід останнього вартий окремої уваги, оскільки UAE Emirates не просто підписала його вільним агентом, а викупила його контракт. Що такого особливого Мауро Джанетті розгледів у цьому іспанцеві з британським корінням – сказати важко.

– Red Bull після чоловічого велоспорту вирішив зайти й у жіночий. Австрійський гігант стане другим спонсором команди FDJ United Suez, за яку виступає, зокрема, зіркова нідерландка Демі Воллерінг.

– UAE Emirates підтвердили участь Тадея Погачара у Вуельті-2026. Також на гонці очікується поява двох зіркових данців із Lidl Trek – Маттіаса Ск'єлмосе та Мадса Педерсена, які також щойно проїхали Тур де Франс.

Тадей Погачар Getty Images

– Пріможа Рогліча 31 липня під час тренування збило авто. На щастя, обійшлося лише сильними забоями. Гонщик Red Bull Bora пропустив Класику Сан-Себастьян і не вийде на старт Вуельти Бургоса. Його участь у Вуельті Іспанії не під загрозою, проте підготовка до заключного Гран туру сезону не буде оптимальною.

– Мер Парижа Еммануель Грегуар заявив про план створити одноденну велогонку в столиці Франції. Також він схвально висловився про заїзд на Монмартр на заключному етапі Тур де Франс, і в наступні роки пропонуватиме організаторам "Великої петлі" саме такий варіант маршруту.

– Були опубліковані маршрути перших трьох етапів Тур де Франс-2027, які пройдуть у Великій Британії.

1 етап: Единбург – Карлайл, 184 км

2 етап: Кесвік – Ліверпуль, 223 км

3 етап: Велшпул – Кардіфф, 223 км