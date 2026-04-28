Зірковий велогонщик пропустить Джиро д’Італія-2026

Іспанський велогонщик Мікель Ланда не зможе вийти на старт Джиро д'Італія-2026.

Про це повідомила пресслужба його команди, Soudal Quick Step.

Ланда не зумів повною мірою відновитися після падіння на Турі Країни Басків і набрати необхідну форму перед стартом Джиро.

Зазначимо, що в 2015 і 2021 роках Ланда замикав топ-3 загального заліку Джиро, в 2017 році завоював майку гірського короля. Сумарно здобув 3 перемоги на етапах італійської супербагатоденки.

Також, з високою часткою імовірності, пропустить Джиро і Річард Карапас із EF Education EasyPost. Чемпіон Джиро-2021 і третій призер минулорічної "Корса роза" не встиг набрати форму після операції, яку переніс місяць тому. Втім, офіційно про його відмову від участі у Джиро-2026 ні він, ні його команда ще не повідомляли.

Напередодні повідомлялося про те, що Джиро-2026 пропустить ще один зірковий гонщик – Жоау Алмейда, який не встиг відновитися після ряду хвороб, які переніс цієї весни.