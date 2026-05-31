Жіноча Джиро д’Італія розпочалася з гучного скандалу

У суботу, 30 травня, 139-кілометровим етапом із Чезенатіко до Равенни стартувала жіноча Джиро д'Італія-2026. Перший етап завершився гучним скандалом.

Першою фінішну лінію перетнула зіркова нідерландська спринтерка команди SD Worx Protime Лорена Вібес. Утім, після гонки вона були дискваліфікована.

Річ у тім, що її велосипед не відповідав нормам технічного регламенту – він виявився всього на 20 грамів легшим за мінімально припустиме значення (6,8 кг).

Таким чином, переможцем етапи була проголошена італійка Еліза Бальзамо з Lidl Trek, яка перетнула фінішну лінію другою. Вібес не просто втратила перемогу на етапі, а й вибула з подальшої боротьби.

Українка Юлія Бірюкова із Laboral Kutxa фінішувала 99-ю.