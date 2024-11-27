Австралія довічно дискваліфікувала спортсмена, який приніс країні три медалі на Олімпійських іграх 2024

Федерація велоспорту Австралії завершила перевірку обставин, за яких трековий велогонщик Метью Річардсон оголосив про зміну громадянства Австралії на Великобританію після Олімпійських ігор у Парижі. На нього накладено довічну дискваліфікацію.

Про це повідомила Auscycling.org.au.

Перегляд, який передбачав ретельне розслідування дій Річардсона, визначив, що він діяв у спосіб, який суперечив цінностям AusCycling, національної збірної Австралії та ширшої велосипедної спільноти.

Ключові висновки огляду включають:

Річардсон попросив, щоб Всесвітня організація Union Cycliste Internationale відклала офіційне розголошення зміни громадянства до закінчення Олімпійських ігор. Цей запит підтримав British Cycling.

Він також приховав новини про своє рішення від AusCycling, своїх товаришів по команді та ключових зацікавлених сторін до Ігор.

Після Ігор, але до того, як оголосити про своє рішення, Річардсон попросив вивезти власність AusCycling, включаючи велосипед та олімпійський спортивний костюм, до Великобританії. Це становило неприйнятний ризик для інтелектуальної власності AusCycling.

Про рішення виступати під прапором Великої Британії він повідомив через 10 днів після завершення Олімпійських ігор 2024.

За результатами розгляду AusCycling наклав такі санкції:

Річардсон не матиме права приєднатися до австралійської велокоманди в майбутньому.

Йому також заборонено використовувати будь-які ресурси, пов’язані з Австралійською командою з велоспорту або її партнерами.

Річардсон не матиме права на будь-які нагороди, пов’язані з AusCycling.

AusCycling розслідувала введення положення про дворічну заборону на участь у змаганнях, як зазначено в угоді про членство спортсмена Річардсона, але така заборона була визнана юридично нездійсненною. Цей пункт буде переглянуто для майбутніх угод зі спортсменами.

Заборона UCI завадила Річардсону виступати за Велику Британію на недавньому Чемпіонаті світу з легкої атлетики, і він не зможе представляти країну до початку наступного року.

Річардсон народився в Англії, але в 9 років разом із сім'єю переїхав до Австралії. У Парижі він здобув три медалі: срібло у кейринзі та спринті, а також бронзу в командному спринті.