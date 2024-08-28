Ірландець Данбар виграв 11 етап Вуельти-2024

Сьогодні, 28 серпня, відбувся одинадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 27-річний ірландський гонщик команди "Jayco AlUla" Эдди Данбар.

На останніх кілометрах лідирували Урко Берраде ("Equipo Kern Pharma"), Макс Пул ("Team dsm – firmenich PostNL") та Карлос Верона (Lidl – Trek), але їх наздогнали переслідувачі. Данбар на останньому кілометрі наважився на атаку, яка і принесла йому перемогу.

Результати десятого етапу Вуельти-2024

1. Едді Данбар (Ірландія, Jayco AlUla) – 3.44,52

2. Кентен Германс (Бельгія, Alpecin – Deceuninck) – 0,02

3. Макс Пул (Великобританія, dsm-firmenich PostNL) – той самий час

4. Джонатан Нарваес (Еквадор, INEOS Grenadiers) – 0,04

5. Urco Berrade (Іспанія, Equipo Kern Pharma)

6. Філіппо Дзана (Італія, Jayco AlUla)

7. Йон Ісагірре (Іспанія,Cofidis)

8. Карлос Верона (Іспанія, Lidl – Trek)

9. Джанмарко Гарофолі (Італія, Astana Qazaqstan)

10. Брендон Макналті (США, ОАЕ Team Emirates)

Місто Падрон, в якому сьогодні проходила гонка, востаннє приймав старт етапу Вуельти Іспанії ще 2021 року.