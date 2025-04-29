Тур Романдії. Вотсон виграв пролог

Британський велогонщик команди Ineos Grenadiers Сем’юел Вотсон став переможцем прологу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії.

В рамках прологу гонщики подолали індивідуальну розділку на 3 км зі стартом і фінішем у Сен-Ім’єр.

Маршрут прологу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

Вотсон всього на 0,28 секунди випередив португальця Іво Олівейру з команди UAE Emirates. Топ-3 замкнув іспанець Іван Ромео із Movistar. Головний фаворит Туру Романдії, Ремко Евенепул, показав восьмий результат із відставанням у 4 секунди.

Для 23-річного Вотсона ця перемога стала першою в кар’єрі на рівні Світового туру.

Результати прологу:

У середу, 30 квітня, в рамках першого етапу гонщики подолають 195 км горбистої дистанції з Мюнхенштайну до Фрібургу.

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