Тур де Франс. Третя перемога Погачара, кризовий день Дель Торо

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем 10 етапу Тур де Франс-2026, який проходив у французьке національне свято, День взяття Бастилії. У вівторок, 14 липня, гонщики подолали 166 км середньогірської дистанції з Орійяка до Ле Ліорана.

Маршрут 10 етапу letour.fr

Результативною виявилася атака Погачара на передостанньому підйомі дня. У підсумку він випередив групу переслідувачів більш ніж на півхвилини. Друге та третє місця посіли бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora та француз Поль Сейксаса із Decathlon CMA CGM відповідно.

Півтори хвилини програв другий номер UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо, який втратив білу майку найкращого молодого гонщика.

Для Погачара це третя перемога на нинішньому Турі, яка дозволила йому зміцнити лідерство у загальному заліку.

Результати десятого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 12 липня, дев'ятий етап виграв Матьє Ван дер Пул. У середу, 15 липня, гонщики подолають 162 км рівнинної дистанції з Віші до Невера.