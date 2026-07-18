Погачар здобув четверту перемогу на Тур де Франс-2026

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем 14 етапу Тур де Франс-2026. У суботу, 18 липня, гонщики подолали 155 км гірського етапу з Мюлуза до Маркштайна.

Маршрут 14 етапу letour.fr

Завдяки атаці на останньому підйомі Коль ду Хааг Погачар на 38 секунд випередив партнера по команді, мексиканця Ісаака Дель Торо, та француза Поля Сейксаса із Decathlon CMA CGM.

Для Погачара це четверта перемога на Тур де Франс-2026, яка дозволила йому закріпити своє лідерство у загальному заліку. Поль Сейксас обійшов Хуана Аюсо в загальному заліку та перехопив у нього білу майку найкращого молодого гонщика.

Результати 14 етапу:

Загальний залік:

У неділю, 19 липня, другий тиждень Тур де Франс-2026 завершиться 184-кілометровим гірським етапом з Шампаньоля до Плато де Солезон. Напередодні 13 етап виграв Мауро Шмід.