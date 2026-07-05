Тур де Франс. Погачар подарував Дель Торо перемогу на другому етапі

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем другого етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 5 липня, гонщики подолали 169 км дистанції на території Іспанії з Таррагони до Барселони.

Маршрут 2 етапу Тур де Франс-2026 La Flamme Rouge

У фінішному спринті Дель Торо випередив свого партнера по команді, словенця Тадея Погачара. Чинний чемпіон Туру міг обійти мексиканця, проте вирішив подарувати Дель Торо його першу в кар'єрі перемогу на дебютному Тур де Франс.

COMPLETE DOMINANCE! 👏



Isaac del Toro and Tadej Pogačar go 1-2 on Stage 2 of the Tour de France! 🔥 pic.twitter.com/ItPvbfFyvh — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 5, 2026

Сумарно це лише третя перемога в історії Мексики на Тур де Франс. Перші дві здобув Рауль Алькала в 1989 і 1990 роках. Для 22-річного Дель Торо це вже ювілейна, 30-та професійна перемога за кар'єру.

Топ-3 на етапі замкнув бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora. Четвертим став данець Йонас Вінгегор, який напередодні виграв команду розділку з Visma Lease a Bike. Він зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 6 липня, по ходу третього етапу гонщики покинуть територію Іспанії та переберуться до Франції. На спортсменів чекають 196 км гірської дистанції з Гранольєрса до Ле Англе.