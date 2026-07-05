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Тур де Франс. Погачар подарував Дель Торо перемогу на другому етапі

Олег Дідух — 5 липня 2026, 19:09
Тур де Франс. Погачар подарував Дель Торо перемогу на другому етапі
Ісаак Дель Торо
Getty Images

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем другого етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 5 липня, гонщики подолали 169 км дистанції на території Іспанії з Таррагони до Барселони.

Маршрут 2 етапу Тур де Франс-2026
Маршрут 2 етапу Тур де Франс-2026
La Flamme Rouge

У фінішному спринті Дель Торо випередив свого партнера по команді, словенця Тадея Погачара. Чинний чемпіон Туру міг обійти мексиканця, проте вирішив подарувати Дель Торо його першу в кар'єрі перемогу на дебютному Тур де Франс.

Сумарно це лише третя перемога в історії Мексики на Тур де Франс. Перші дві здобув Рауль Алькала в 1989 і 1990 роках. Для 22-річного Дель Торо це вже ювілейна, 30-та професійна перемога за кар'єру.

Топ-3 на етапі замкнув бельгієць Ремко Евенепул із Red Bull Bora. Четвертим став данець Йонас Вінгегор, який напередодні виграв команду розділку з Visma Lease a Bike. Він зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 6 липня, по ходу третього етапу гонщики покинуть територію Іспанії та переберуться до Франції. На спортсменів чекають 196 км гірської дистанції з Гранольєрса до Ле Англе.

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Тур де Франс

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