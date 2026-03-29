Вінгегор виграв Тур Каталонії-2026

Олег Дідух — 29 березня 2026, 15:30
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем багатоденки Тур Каталонії. У неділю, 29 березня, в рамках заключного етапу гонщики подолали 95 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Барселоні.

Маршрут 7 етапу
Переможцем заключного етапу став австралієць Бреді Гілмор із команди NSN. У фінішному спринті він випередив француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers і бельгійця Ремко Евенепула з Red Bull Bora.

На підсумковому подіумі загального заліку компанію Вінгегору склали француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious і німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Напередодні гірський шостий етап виграв Вінгегор, для якого це була друга перемога поспіль.

Тур Каталонії. Вінгегор здобув другу перемогу поспіль
Тур Каталонії. Вінгегор декласував суперників у горах
Перемоги Дель Торо та Вінгегора, падіння Аюсо на Париж – Ніцца. Підсумки тижня у велоспорті
Вінгегор виграв Париж – Ніцца-2026
Париж – Ніцца. Техада виграв шостий етап

