Вінгегор виграв Тур Каталонії-2026

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем багатоденки Тур Каталонії. У неділю, 29 березня, в рамках заключного етапу гонщики подолали 95 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Барселоні.

Переможцем заключного етапу став австралієць Бреді Гілмор із команди NSN. У фінішному спринті він випередив француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers і бельгійця Ремко Евенепула з Red Bull Bora.

На підсумковому подіумі загального заліку компанію Вінгегору склали француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious і німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Напередодні гірський шостий етап виграв Вінгегор, для якого це була друга перемога поспіль.