Вінгегор виграв Тур Каталонії-2026
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем багатоденки Тур Каталонії. У неділю, 29 березня, в рамках заключного етапу гонщики подолали 95 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Барселоні.
Переможцем заключного етапу став австралієць Бреді Гілмор із команди NSN. У фінішному спринті він випередив француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers і бельгійця Ремко Евенепула з Red Bull Bora.
На підсумковому подіумі загального заліку компанію Вінгегору склали француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious і німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.
Результати сьомого етапу:
Підсумковий загальний залік:
Напередодні гірський шостий етап виграв Вінгегор, для якого це була друга перемога поспіль.