Тур Каталонії. Вінгегор здобув другу перемогу поспіль

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем шостого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії. У суботу, 28 березня, гонщики подолали 158 км гірської дистанції з Берги до Керальта.

На фініші Вінгегор на 10 секунд випередив француза Ленні Мартінеса з Bahrain Victorious і німця Флоріана Ліповітца з Red Bull Bora, які посіли друге та третє місця відповідно. Для Вінгегора це друга поспіль перемога на цьогорічному Турі Каталонії, він закріпив своє лідерство у загальному заліку багатоденки.

У неділю, 29 березня, Тур Каталонії-2026 завершиться 95-кілометровим горбистим етапом зі стартом і фінішем у Барселоні.