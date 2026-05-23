Джиро д’Італія. Вінгегор перехопив лідерство та виграв 14 гірський етап
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем чотирнадцятого етапу Джиро д'Італія-2026.
29-річний Вінгегор перехопив лідерство та здобув перше місце, проїхавши 133 кілометри за 3 години 53 хвилини та 1 секунду. Другим фінішував австрієць Фелікс Галль з команди Decathlon CMA CGM Team, відставши від лідера на 49 секунд. Третє місце посів австралієць Джей Хіндлі (Red Bull Bora) з відставанням у 58 секунд.
Результати 14 етапу Джиро д'Італія-2026 (топ-5):
- Йонас Вінгегор (Данія, Visma Lease a Bike – 3:53:01
- Фелікс Галль (Австрія, Decathlon CMA CGM Team) – +0:49
- Джей Хіндлі (Австралія, Red Bull Bora) – +0:58
- Давіде Пігандзолі (Італія, Visma Lease a Bike) – +1:03
- Джуліо Пелліццарі (Італія, Red Bull Bora) – +1:03
Нагадаємо, що напередодні італійський велогонщик команди XDS Astana Альберто Беттіоль став переможцем 13 етапу Джиро д'Італія-2026.