Джиро д’Італія. Вінгегор перехопив лідерство та виграв 14 гірський етап

Микола Літвінов — 23 травня 2026, 18:34
Йонас Вінгегор
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем чотирнадцятого етапу Джиро д'Італія-2026.

Маршрут 14 етапу
29-річний Вінгегор перехопив лідерство та здобув перше місце, проїхавши 133 кілометри за 3 години 53 хвилини та 1 секунду. Другим фінішував австрієць Фелікс Галль з команди Decathlon CMA CGM Team, відставши від лідера на 49 секунд. Третє місце посів австралієць Джей Хіндлі (Red Bull Bora) з відставанням у 58 секунд.

Результати 14 етапу Джиро д'Італія-2026 (топ-5):

  1. Йонас Вінгегор (Данія, Visma Lease a Bike – 3:53:01
  2. Фелікс Галль (Австрія, Decathlon CMA CGM Team) – +0:49
  3. Джей Хіндлі (Австралія, Red Bull Bora) – +0:58
  4. Давіде Пігандзолі (Італія, Visma Lease a Bike) – +1:03
  5. Джуліо Пелліццарі (Італія, Red Bull Bora) – +1:03

Загальний залік:

Нагадаємо, що напередодні італійський велогонщик команди XDS Astana Альберто Беттіоль став переможцем 13 етапу Джиро д'Італія-2026.

