Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Джиро д’Італія. Вінгегор здобув четверту перемогу

Олег Дідух — 26 травня 2026, 18:21
Джиро д’Італія. Вінгегор здобув четверту перемогу
Йонас Вінгегор
LaPresse

Данський велогонщик Йонас Вінгегор став переможцем 16 етапу Джиро д'Італія-2026. У вівторок, 26 травня, третій тиждень Джиро розпочався з гірського етапу на території Швейцарії – 113 км з Беллінцони до гірського фінішу на Карі (11,6 км із середнім градієнтом у 8%).

Маршрут 16 етапу
Маршрут 16 етапу
giroditalia.it

Вінгегор завдяки атаці за 6,6 км до фінішу більш ніж на хвилину випередив найближчих переслідувачів – австрійця Фелікса Галля з Decathlon CMA CGM і австралійця Джея Хіндлі з Red Bull Bora.

Для Вінгегора це вже четверта перемога на поточній Джиро, яка дозволила йому закріпити своє лідерство у загальному заліку

Результати 16 етапу:

Загальний залік:

Нагадаємо, 15 етап Джиро сенсаційно виграв Фредрік Дверснес Лавік. У середу, 27 травня, в рамках 17 етапу Джиро повернеться на територію Італії. Гонщики подолають 200 км горбистої дистанції з Кассано д'Адда до Андало.

Джиро д'Італія Йонас Вінгегор Фелікс Галль

Джиро д'Італія

Вінгегор перехопив лідерство, Нарваес користується невдачами спринтерів. Підсумки другого тижня Джиро д’Італія
Джиро д’Італія. Дверснес Лавік створив сенсацію в Мілані
Джиро д’Італія. Вінгегор перехопив лідерство та виграв 14 гірський етап
Джиро д’Італія. Беттіоль приніс XDS Astana третю перемогу
Джиро д’Італія. Сегарт обманув пелотон на 12 етапі

Останні новини